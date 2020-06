Cerchi location matrimoni Lago di Como? Castello di Rossino, il fascino senza tempo di una dimora storica

C’è qualcosa di più affascinante del Castello di Rossino come location per matrimoni sul Lago di Como? La suggestione di una dimora storica con squarci mozzafiato, e quell’atmosfera incantata che sa offrire solo una struttura duecentesca, che ha stregato persino il Manzoni. Con il supporto di una squadra di professionisti specializzati nell’organizzazione di matrimoni, perché tutto sia perfetto nel giorno del fatidico “sì”. Un’offerta unica, i cui particolari sono su www.castellodirossino.com.

Castello di Rossino, l’eccezionale location matrimoni Lombardia con servizio wedding planner

L’organizzazione matrimonio Lago di Como è un’attività complessa, perché sono tanti gli aspetti da considerare, dalla selezione del menu all’allestimento degli ambienti. Con il Castello di Rossino è tutto più semplice. Perché? Viene offerto un servizio wedding planner che sa interpretare a pieno le richieste del cliente, lasciandogli il tempo per vivere con la massima serenità uno dei momenti più importanti della sua vita.

Viene offerto un servizio di catering per matrimoni che dà assoluta centralità alle esigenze degli sposi, grazie a soluzioni ad hoc come la cucina kosher. E la squadra di lavoro che opera al Castello di Rossino fornisce una consulenza a 360°, incluso allestimento delle sale e suono.

Ci sono poi i vantaggi che derivano da una collocazione strategica per l’organizzazione di eventi. Sì, perché quello di Rossino è un castello matrimoni vicino Milano e una location per matrimoni vicino Monza Brianza. È quindi facile da raggiungere per sposi e ospiti che abitano in tante cornici urbane della Lombardia.

Il Castello dispone inoltre del servizio di cerimonia civile con valore legale, così da semplificare ogni operazione, evitando fastidiosi spostamenti. Ha conseguito l’autorizzazione dal Comune di Calolziocorte.

Il fascino senza tempo che ha incantato Manzoni, più di una location matrimoni Como

Cosa rende unico il Castello di Rossino? È una struttura del Duecento che domina un promontorio alle pendici del Monte Resegone. Si affaccia sul Lago di Como e il suo fascino intramontabile ha conquistato persino Alessandro Manzoni, che qui ambientò la dimora dell’Innominato de “I Promessi Sposi”.

Appartenuto alle famiglie Benaglio e Rota, il Castello ha avuto, nel corso dei secoli, sempre un ruolo di primo piano nelle dinamiche del territorio. È stato protagonista di un profondo e meticoloso restauro conservativo, che ne ha esaltato l’antica bellezza e la funzionalità abitativa degli ambienti, senza alcun vincolo di agibilità. Le sale sono tutte riscaldate e dalla primavera all’autunno gli ospiti possono approfittare dei suoi incantevoli giardini.

Ed anche grazie alla ricercata opera di restauro, il Castello di Rossino è attualmente una delle più antiche e suggestive dimore storiche della Lombardia. Una cornice da sogno per vivere un momento indimenticabile.

Agenzia Digital PR Fattoretto Agency

http://fattoretto.agency/