Turismo internazionale in Italia: già persi quasi 10 miliardi di Euro e 35 milioni di visitatori. Axess PR lancia la campagna#savesummer2020

Prenotazioni aeroportuali giù di oltre il 90%, città culturali deserte ma sui social l’Italia rimane la meta più desiderata dagli stranieri per le vacanze

L’agenzia monzese, in collaborazione con l’agenzia spagnola Comunicación Iberoamericana, offre a Regioni, Province, Comuni e consorzi turistici la propria consulenza strategica per lo sviluppo e la realizzazione di un piano integrato di comunicazione mondiale online e offline per il rilancio delle bellezze paesaggistiche, artistiche, culturali del nostro Paese

Monza, 30 giugno 2020 – Quasi 10 miliardi di euro (9,4, -34,8%) di minori spese dei turisti stranieri in Italia nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (fonte: indagine del Turismo Internazionale della Banca d’Italia). Prenotazioni aeroportuali verso l’Italia per il periodo compreso tra il 1 giugno e il 19 luglio crollate del 91,4%. 35 milioni di visitatori internazionali in meno che pernotteranno in Italia nel 2020 (-55%) (fonte: Bollettino ENIT n°4, 19 giugno 2020). Città d’arte e culturali, prima tipologia di vacanze per spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, completamente deserte o che vedono, al massimo, la presenza dei turisti italiani. Oltre 4 milioni di turisti americani (4,4) ai quali è vietato, almeno fino al 30 luglio, l’ingresso nel nostro Paese per trascorrere un periodo di vacanza. Sono questi alcuni dati allarmanti sulla situazione e le prospettive del settore turistico italiano post Covid-19 in vista della stagione estiva 2020. Non tutto però è perduto.

Nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 4 giugno, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il turismo è risultata essere la tematica dominante sul web internazionale mainstream non direttamente connessa al tema Covid-19, con un’incidenza pari al 40% del totale: 754mila citazioni sul viaggio in Italia (50 mila sul web e 704 mila sui social) che hanno prodotto 207,1 milioni di interazioni. (fonte: Bollettino ENIT n°4, 19 giugno 2020). Chiaro segnale di come l’interesse e il desiderio dei turisti stranieri di poter trascorrere, durante l’estate 2020, un periodo di vacanza in Italia sia molto forte e sentito. L’Italia infatti rimane, nei desiderata dei turisti stranieri, il primo paese nel quale trascorrere le proprie vacanze.

Proprio su ciò punta Axess Public Relations, società di comunicazione con sede a Monza, a capitale totalmente italiano, facente parte del network internazionale IPRN (International Public Relations Network) e specializzata in divulgazione scientifica, farmaceutica, marketing e comunicazione turistica e nell’ambito assicurativo e bancario (life science, health care, insurance, marketing e comunicazione turistica) con la campagna #savesummer2020. Una campagna di comunicazione, creata in collaborazione con l’agenzia spagnola Comunicación Iberoamericana specializzata nel marketing turistico internazionale, rivolta a Regioni, Province, Comuni, consorzi turistici, pro loco per offrire loro una consulenza strategica per lo sviluppo e la realizzazione di un piano integrato di comunicazione mondiale online e offline, aiutandoli così nelle attività di promozione turistica per attrarre visitatori internazionali nel Belpaese. Perché come diceva la scrittrice Elizabeth Spencer “chiunque ha un sogno dovrebbe andare in Italia. Non importa se si pensa che il sogno è morto e sepolto, in Italia, si alzerà e camminerà di nuovo”.

Axess Public Relations fornirà, insieme al partner spagnolo, la propria consulenza strategica per ideare, sviluppare e realizzare una campagna di promozione turistica al primo che invierà una mail all’indirizzo amministrazioneaxess@pec.it a partire da mercoledì 1 luglio alle ore 9.00 e fino a mercoledì 8 luglio alle ore 20.00.

“Abbiamo deciso di offrire la nostra consulenza strategica a Regioni, Province, Comuni, consorzi turistici e pro loco territoriali per ideare e sviluppare, insieme, una campagna mondiale di comunicazione e promozione turistica, sia online che offline, per il rilancio del turismo internazionale in Italia – spiega Dario Francolino, CEO di Axess Public Relations – perché crediamo nell’Italia, nella sua voglia di rialzarsi e nella sua capacità di riemergere da questa crisi più forte di prima. Noi di Axess PR crediamo che per fare grande un Paese ci sia bisogno di gioco di squadra. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa per aiutare le tante persone che in Italia vivono di turismo. Nel 2019 il numero di stranieri che hanno visitato l’Italia per trascorrere un periodo di vacanza è stato di quasi 42 milioni, generando entrate per oltre 28 miliardi di euro; ora con il Coronavirus l’impatto sul turismo internazionale sarà forte ma, nonostante tutto, l’Italia continua a rimanere il primo Paese nei desiderata dei turisti stranieri. Il messaggio che vogliamo lanciare con la nostra campagna di comunicazione e promozione turistica è che l’Italia non perde le sue caratteristiche di accoglienza, ospitalità nei confronti dei turisti stranieri mettendo a loro disposizione, in assoluta sicurezza, il proprio patrimonio paesaggistico, artistico-culturale, culinario, ludico e ricettivo”.

Axess Public Relations è un’agenzia di comunicazione che fa parte del network internazionale IPRN (International Public Relations Network). Specializzata nei settori healthcare, bancario – assicurativo, marketing e comunicazione turistica, gestisce prevalentemente progetti legati alle attività di ufficio stampa, social network e coalition building tra aziende e organizzazioni no profit in ambito advocacy.

