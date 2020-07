Turismo sostenibile: alla scoperta dell'Italia in ebike con E.ON e BikeSquare

La start-up, nata nel 2016, offre una nuova esperienza di cicloturismo con eBike con 252 percorsi disponibili in 27 territori in Italia in Europa.

Pedalare alla scoperta del territorio in tutta sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, per una vacanza piacevole e sostenibile. Questa è la proposta di E.ON, tra i principali operatori energetici del Paese, e BikeSquare, startup che propone emozionanti esperienze di cicloturismo, aperte a tutti grazie all’utilizzo di bici elettriche, per esplorare i luoghi più affascinanti d’Italia e d’Europa.

Adatto a chi vuole viaggiare ad un ritmo lento, in sintonia con l’ambiente e la natura, il cicloturismo rappresenta un modello di vacanza dalla crescente popolarità. Secondo un recente sondaggio del Touring Club italiano, infatti, il 22% degli oltre 3.500 intervistati crede che sia venuto il momento di organizzare un viaggio itinerante a piedi o in bicicletta. Un trend confermato dal rapporto 2020 Isnart-Unioncamere e Legambiente sulle tendenze e l’economia del cicloturismo in Italia, che ritiene probabile che nel 2020 si raggiungano i 26 milioni di pernottamenti di cicloturisti italiani, dopo i 20,5 milioni nel 2019.

E.ON, in prima linea nello studio e nello sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile e l’eMobility, è da tempo partner di BikeSquare, di cui detiene una quota pari al 30% del capitale. La start-up, nata dall’iniziativa di tre imprenditori, attraverso l’omonima applicazione per dispositivi mobili, offre soluzioni e pacchetti per il noleggio di bici elettriche in 27 territori e guida l’utente nell’esplorazione grazie a mappe e percorsi che uniscono natura, cultura, tradizioni locali e specialità enogastronomiche. Oltre al servizio di noleggio eBike, BikeSquare mette in contatto gli utenti con decine di strutture ricettive situate in prossimità dei percorsi disponibili.

Facile da usare, l'APP BikeSquare offre ai turisti la possibilità noleggiare le eBike e programmare la propria escursione tra i 252 percorsi disponibili, da completare facendosi guidare dall’app o accompagnati da una guida esperta. Si possono trovare percorsi adatti a tutti – sportivi e famiglie – di lunghezze e difficoltà differenti, su strada e fuoristrada. L’app consente di scegliere il luogo di consegna delle eBike, e segnala, lungo il percorso le bellezze da vedere e dove fermarsi ad assaggiare e acquistare i prodotti del territorio. Inoltre, in alcune destinazioni, è possibile farsi consegnare i prodotti acquistati nel punto di ritiro più comodo.

Agli operatori turistici, la start-up consente di offrire ai propri ospiti il servizio di noleggio eBike e un’ampia scelta di itinerari cicloturistici suddivisi per aree di interesse, che contribuisce a fidelizzare i clienti.

BikeSquare ha inoltre sviluppato la piattaforma che permette la gestione della propria flotta e il monitoraggio real time dell’eBike grazie al GPS integrato nei mezzi, inclusa nell’ambito dell’offerta RideSmart, una soluzione rivolta agli operatori turistici che comprende una stazione di cicloturismo con eBike e un servizio digitale di gestione e monitoraggio della propria flotta di biciclette elettriche.

