Norwegian Cruise Line riunisce le premiate star di Broadway per l'episodio "Live From Broadway" della docuserie "EMBARK NCL Spotlight"

Le esibizioni di rinomati attori di musical tra cui Brenda Braxton, Stephanie Pope e Alan Mingo sono disponibili on demand dal 18 dicembre 2020 su

MILANO, 3 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line, la compagnia di navigazione più rivoluzionaria nel settore crocieristico con 53 anni all'insegna dell'innovazione, mostra il suo costante impegno nei confronti della comunità delle arti e dello spettacolo con "Live From Broadway", il secondo episodio della sua docuserie "

EMBARK NCL Spotlight

", dopo il debutto di grande successo del primo episodio "The Choir of Man - Live From London", visto da oltre 500.000 persone nella prima settimana di messa in onda.

Per l'episodio "Live from Broadway", NCL ha riunito a New York i migliori talenti del mondo dei musical per un'esclusiva esibizione dell'intrattenimento del calibro di Broadway e West End disponibile su tutta la sua flotta. L'esibizione comprende le performance di:

"È una gioia enorme poter condividere il nostro intrattenimento pluripremiato con i nostri amici in un periodo come questo e vedere la nostra famiglia di artisti entusiasta dell'opportunità è incredibilmente commovente", ha affermato Harry Sommer, Presidente e CEO di Norwegian Cruise Line. "Non vedo l'ora che i nostri ospiti rivedano molto presto i loro beniamini a bordo."

Oltre alle esibizioni stellari, il pubblico avrà un posto in prima fila per quattro chiacchiere dietro le quinte con i membri del cast su cosa significa per loro esibirsi per la prima volta dopo molti mesi. L'episodio di quasi 40 minuti "Live from Broadway", della serie "EMBARK NCL Spotlight", sarà disponibile on demand al sito

dal 18 dicembre.

