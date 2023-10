Granducato di Bracciano, un tuffo nella storia e nell’atmosfera del borgo medievale: la meta perfetta per chi viaggia da solo

Il progetto di accoglienza diffusa propone i servizi di un hotel di lusso ed esalta il fascino della cittadina immersa nel verde

Roma, 12 ottobre 2023. Il concetto di viaggio sta cambiando. È sempre più visto come un’occasione per esplorare territori poco noti immergendosi nella loro storia e tradizione. Di conseguenza aumentano le persone che decidono di viaggiare da sole lanciandosi in avventure ed esperienze arricchenti, vedendo nel viaggio una possibilità di crescita interiore e scoperta del mondo. L’attenzione va proprio ai solo travellers e diventa sempre più importante capire quali siano le mete e le offerte ideali per unire avventura ed esperienze al relax. Una tipologia di viaggio stimolante da compiere in solitaria è alla scoperta dei piccoli borghi d’Italia, ricchi di storia ed esperienze a misura d’uomo.

Perché? Innanzitutto, per il fascino delle località che si possono visitare, ma anche per il tipo di accoglienza che è possibile trovare. Il borgo medievale di Bracciano, affacciato sull'omonimo lago, per esempio, risulta la meta ideale. Si possono ammirare le bellezze del lago, dei boschi e della campagna circostante oltre al celebre Castello Orsini Odescalchi (il preferito delle star di tutto il mondo: si sono sposati qui Tom Cruise e Katie Holmes oltre a Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker). Bracciano offre anche un’esperienza per vivere il borgo appieno grazie ai servizi offerti dal Granducato di Bracciano. Si tratta di un progetto di ricezione integrata che prevede la presenza all’interno delle mura medievali del borgo di 16 suite di lusso, un Boutique Hotel, un resort con piscina, una SPA inserita in un palazzo storico, una trattoria tipica, un ristorante gourmet, un’enoteca con bistrò ed uno Champagne & D.J. Bar. Grazie alla collocazione diffusa dei diversi servizi gli ospiti potranno sentirsi a casa tra le vie del borgo medievale e avranno modo di interagire con gli abitanti e di integrarsi nella vita della cittadina.

"L'obiettivo - sottolinea Massimo Scialò, amministratore di Eurotime Italia, la società che attraverso Eurotime Horeca, gestisce il progetto - è permettere ai visitatori di immergersi appieno nella vita del borgo senza dover rinunciare ai servizi offerti da un hotel di lusso". Una formula, questa, perfetta per accogliere chi viaggia da solo, perché capace di offrire l'opportunità di entrare in contatto con i residenti e di tuffarsi nella loro quotidianità, rispondendo al bisogno di condivisione e confronto proprio anche di chi viaggia da solo.

Senza considerare lo spettacolo naturalistico offerto dal lago di Bracciano e dai suoi dintorni, l’area può essere definita a pieno titolo la più pulita d'Europa. Le sue acque, dal 109 d.c., costituiscono una delle fonti idriche più importanti per la città di Roma dove arriva attraverso i 57 chilometri dell’acquedotto di Traiano. Questo ha fatto sì che negli anni fosse preservato da qualsiasi contaminazione: ancora oggi vige il divieto di scarico e di navigazione con mezzi a motore. L’attenzione prolungata alla salute dell'ecosistema ha fatto sì che diventasse un patrimonio di biodiversità, e il lago, quanto il parco di Bracciano e Martignano, è ricco di resti etruschi, passeggiate mozzafiato e meraviglie naturali.

Il Borgo con il suo lago si trova a meno di mezz'ora di treno da Roma e a 30 chilometri dall'aeroporto di Fiumicino, il che lo rende una destinazione comoda per chi viaggia da solo oltre che stupefacente.

Contatti: Eurotime Italia