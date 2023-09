Hotel Roma, Bologna: “Vivere la città tra storia, arte, comfort e cultura enogastronomica per un turismo esperienziale”

L’eccellenza della guest experience da oltre 130 anni, tra suggestioni storiche e soluzioni di comfort abitativo contemporanee

Bologna, 29 settembre 2023 - Gli alberghi storici si rivolgono ai viaggiatori contemporanei conservando il prestigioso heritage storico-culturale del Bel Paese. Ne è un esempio l’Hotel Roma, a pochi passi da Piazza Maggiore, in centro a Bologna, dove artisti, pittori, scultori, scrittori, attori e musicisti famosi trascorrevano il loro tempo tra chiacchiere e caffè, vino e prelibatezze locali; oggi meta di turisti, uomini d’affari e chiunque cerchi tranquillità, privacy e attenzioni costanti ma discrete.

“L’Hotel Roma conserva l’allure d'altri tempi, diventando così icona dell’ospitalità contemporanea, accogliendo i propri ospiti come una seconda casa”, spiega Cristiana Nalin, direttrice dell’albergo. “La nostra struttura offre servizi molto graditi per poter vivere appieno e senza pensieri l’atmosfera magica di Bologna, grazie alla possibilità di prenotare il parcheggio privato presso un’autorimessa con noi convenzionata, con ritiro e consegna dell’auto presso la nostra struttura. Inoltre L’Hotel dispone di un proprio ristorante direttamente accessibile dai locali dell’albergo, dove poter gustare i sapori ed i profumi del territorio anche attraverso la sua cucina tradizionale, tripudio di sapori autentici, con l’aggiunta di qualche proposta per stuzzicare il palato dei più esigenti. L’accoglienza a 360 gradi è la nostra mission, per questo Il nostro staff è a disposizione h24 per soddisfare ogni richiesta relativa al soggiorno dei nostri ospiti. Tra i vari servizi: possibilità di prenotazione taxi, ristorante e teatro, transfer da/per aeroporto o stazione, noleggio city bike e accoglienza animali domestici, fornendo tutte le attenzioni necessarie affinché il loro soggiorno sia confortevole come il vostro”.

La storia affascinante che lo caratterizza, l’eccellenza della guest experience e la qualità dell’offerta gastronomica rende l’Hotel Roma fiore all’occhiello per un turismo esperienziale unico nel suo genere, punto di riferimento storico dell’ospitalità bolognese da oltre 130 anni.

“L’albergo risulta essere l’insieme di più edifici storici che, nel tempo, hanno dato vita ad una struttura architettonica ricca di fascino. Nel corso degli anni è stato sottoposto ad un meticoloso lavoro di restauro conservativo volto a mantenere e conservare finiture e dettagli preziosi, implementando al contempo tutti quei servizi che oggi rendono la struttura ricettiva ai massimi livelli di accoglienza, tra suggestioni storiche e soluzioni di comfort abitativo contemporanee”, sottolinea Cristiana Nalin. “Il nostro obiettivo è quello di accogliere al meglio chi ci sceglie, fornendo un contributo concreto ai processi di valorizzazione territoriale che fanno leva sul vasto patrimonio storico-culturale bolognese, dando impulso ad un sistema di ricettività alberghiera fortemente connessa con il territorio per rispondere all’incremento qualitativo e quantitativo dei visitatori che, per motivi di svago e di lavoro, raggiungono la nostra meravigliosa città”.

www.hotelroma.biz

Hotel Roma

Via D’ Azeglio, 9 - Bologna

Tel: +39 051 231 330

info@hotelroma.biz