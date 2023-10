inGroup International Premiati con Tre Travel Weekly Magellan Awards

In testa con i riconoscimenti gold e silver per il secondo anno consecutivo.

GUAYNABO, Porto Rico, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International è lieta di annunciare che il suo marchio, inCruises, è stato nuovamente premiato per la sua eccellenza e innovazione nel settore dei viaggi. Per il secondo anno consecutivo, inCruises ha ricevuto tre Travel Weekly Magellan Awards nel settore dei consulenti di viaggio.

I riconoscimenti includono un Gold Award per la Overall Business Strategy, che premia inCruises per aver superato i 70.000 Partner di riferimento attivi a livello globale. In più, il portale web inCruises e i programmi di formazione per Membri e Partner hanno ottenuto il Silver nelle categorie Overall Technology Solutions e Overall Training Program.

"Siamo onorati di ricevere tre prestigiosi premi per il secondo anno consecutivo. È una dimostrazione del duro lavoro, della passione e del costante impegno del nostro team nel fornire servizi ed esperienze eccezionali ai nostri Membri e Partner", afferma Anthony Varvaro, COO e CFO di inGroup International.

I Travel Weekly Magellan Awards sono i premi più importanti per l'industria dei viaggi che premiano il meglio dei viaggi e rendono omaggio agli eccezionali professionisti del settore.

"Garantire ai nostri Partner e Membri un'esperienza online senza interruzioni è il nostro obiettivo costante. Ottenere un riconoscimento tra tante grandi aziende in questa categoria è un vero onore", afferma Kenneth Hernández, Chief Technology Officer di inGroup.

L'impegno di inCruises per l'eccellenza è stato ampiamente riconosciuto e celebrato da esperti del settore, Membri e Partner e compagnie di crociera. Questi premi non sono solo un riconoscimento dei risultati ottenuti dal marchio, ma anche una dimostrazione della sua costante missione di fornire soluzioni innovative e migliorare l'esperienza dei clienti.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è uno dei più grandi club di viaggio su abbonamento al mondo ed è una divisione di inGroup International. Dal lancio nel 2016, la Società ha aggiunto più di un milione di Membri e di Partner in oltre 200 Paesi. Nel 2022 è stato aggiunto inStays, che consente ai Membri di accedere a 200.000 offerte diverse di crociere, hotel e resort. InGroup sta facendo una differenza misurabile nella vita dei Membri del Club e si impegna a fornire un'opportunità di business sostenibile al suo team di Partner in crescita. Inoltre, la Compagnia è impegnata in una collaborazione aziendale globale positiva, sostenendo di recente le iniziative di Mercy Ships e Ukrainian Relief. Per ulteriori informazioni, visita il sito in.Group e inCruises.