KERTEN HOSPITALITY RIVELA DAR TANTORA THE HOUSE HOTEL IN ALULA

La comunità ecologica in mattoni di fango, restaurata con meticolosità, è una celebrazione senza tempo dell'eredità di AlUla nel cuore della sua storica Città Vecchia.

LONDRA, 16 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Kerten Hospitality ha annunciato l'apertura di Dar Tantora The House Hotel nella Città Vecchia di AlUla, l'hotel unico che celebra l'eredità culturale della regione.

Posizionata a 35 km dall'Aeroporto Internazionale di AlUla, la struttura è una porta d'accesso alle meraviglie storiche e artistiche della regione, nel cuore della Città Vecchia di AlUla. Realizzato con gli stessi antichi materiali e le tecniche architettoniche degli edifici in mattoni di fango restaurati della zona, Dar Tantora The House Hotel offrirà un'immersione nella affascinante eredità di AlUla.

Dar Tantora The House Hotel prende il nome dal tradizionale meridiano solare, "tantora", che storicamente ha funzionato come orologio per la comunità locale. Questo nome non solo simboleggia la profonda connessione dell'hotel con l'ampia eredità della regione, ma incarna anche un profondo rispetto per le tradizioni senza tempo e le pratiche agricole che hanno plasmato l'area. Il Tantora, strumento guida per gli agricoltori attraverso le stagioni, è emblematico dell'impegno dell'hotel nel fondere la saggezza antica della terra con i lussuosi comfort dell'ospitalità moderna.

"Dar Tantora The House Hotel è più di un luogo dove soggiornare; è un invito a vivere la vibrante storia di AlUla e abbracciare la sua cultura e il suo patrimonio senza tempo", afferma Marloes Knippenberg, CEO di Kerten Hospitality. "Il nostro team appassionato si è dedicato a creare un'esperienza che catturi l'essenza di questa comunità unica. Questo progetto è una parte cruciale della nostra espansione globale, riflettendo l'impegno di Kerten Hospitality nel portare esperienze uniche e culturalmente ricche in destinazioni diverse in tutto il mondo."

Waleed Al Dayel, Chief Strategy and Digital Officer presso la Royal Commission for AlUla, ha dichiarato: "La rigenerazione sostenibile è fondamentale per la nostra visione della Città Vecchia di AlUla, poiché conserviamo e miglioriamo il suo patrimonio a beneficio della comunità e per offrire un'esperienza autentica ai nostri visitatori. Dar Tantora The House Hotel incarna questa visione, ora rappresentando un omaggio all'innovazione nell'ospitalità radicata nel passato di AlUla."

Una visione centrata sulla comunità

Dar Tantora The House Hotel aspira a essere il principale hotel a impatto ridotto di AlUla, offrendo un'esperienza coinvolgente che crea connessioni profonde tra gli ospiti, i residenti, senza disturbare il ricco tessuto culturale e il patrimonio naturale della zona. Questo hotel di destinazione è una testimonianza della visione di Kerten Hospitality, creando un'atmosfera accogliente e inclusiva, insieme a un forte impegno nella salvaguardia dell'architettura della comunità, delle pratiche agricole, dell'artigianato, delle tradizioni e della cultura.

Preservare e celebrare il patrimonio naturale di AlUla

Dar Tantora The House Hotel pone al centro la sostenibilità, seguendo la filosofia ESG di Kerten Hospitality, UBBU, che sta per 'United. Building a Better Universe.' L'approccio sottostante di UBBU è la Località, riflessa in un approccio naturale all'ambiente locale, coinvolgimento della comunità e attivazione.

In perfetta sintonia con questo approccio, Dar Tantora The House Hotel si propone di essere una struttura emblematica per la strategia di ospitalità sostenibile di Kerten. L'architettura in terra dell'hotel, ispirata alla Città Vecchia di AlUla, conserva l'estetica antica e le tecniche di costruzione di profonda importanza storica per le famiglie che originariamente hanno costruito e vissuto nella Città Vecchia. Inoltre, la struttura sta promuovendo la missione di sostenibilità di Kerten attraverso soluzioni di risparmio energetico, gestione automatizzata dei rifiuti alimentari e dell'acqua.

Arte e Cultura: Un tessuto in evoluzione

Dar Tantora The House Hotel svilupperà un progetto artistico in collaborazione con la Royal Commission of AlUla in linea con la missione di Kerten Hospitality di coinvolgere artisti locali in ogni destinazione in cui l'azienda opera, e completerà il distintivo patrimonio artistico di AlUla e l'eccezionale infrastruttura e attività culturali già presenti nella contea. Elementi decorativi tradizionali, mobili e opere d'arte mirano ad encapsulare il ricco patrimonio culturale di AlUla, oltre a servizi in camera progettati da Madrasat Addeera, la scuola pionieristica di AlUla dedicata alla promozione delle competenze artigianali e dei programmi artigianali della regione.

Esperienze culturali su misura

Gli ospiti delle 30 camere disponibili nell'hotel saranno coinvolti in attività culturali quotidiane come la produzione di pane fresco, sessioni di preparazione del caffè saudita, e tradizioni locali settimanali e mensili come antichi giochi e la produzione di artigianato artigianale. Ogni sessione e attività sarà guidata da artigiani e artigiani locali. Inoltre, i team dell'hotel possono creare tour su misura ed esperienze curate guidate da guide locali chiamate 'Rawis'.

Le esperienze senza tempo sono progettate per incoraggiare la scoperta, l'apprendimento e la condivisione, permettendo agli ospiti di connettersi con il passato creando ricordi nel presente.

Dar Tantora ha anche una piscina a sfioro unica con vista esclusiva sull'oasi, trattamenti benessere presso la spa che utilizzano ingredienti coltivati ad AlUla, ed esperienze culinarie di ispirazione locale create dallo chef stellato Michelin Jaume Puigdengolas.

Kerten Hospitality: Espansione degli orizzonti

Kerten Hospitality sta facendo grandi progressi nel far crescere il suo brand unico, che fonde senza soluzione di continuità unicita' con consapevolezza culturale ed ambientale. L'espansione del gruppo in mercati chiave come l'Arabia Saudita, la Francia, l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, testimonia un impegno nel portare la sua filosofia in paesaggi diversi, adattandosi e rispettando le tradizioni e le esigenze locali. A livello globale, la strategia di crescita di Kerten riflette la dedizione a creare spazi che offrono più di un luogo dove soggiornare: offrono un luogo dove vivere.

