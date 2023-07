L'agenzia creativa Thirty Seconds Milano rinnova la collaborazione con NH Collection

Una nuova creatività per gli amanti dell’Hotellerie di classe

Milano, 21/07/2023 - La nota agenzia creativa milanese Thirty Seconds Milano rinnova la collaborazione con il noto brand NH Collection.

A firmare questo fantastico progetto Francesco Tolve, regista e Direttore Creativo, che racconta per immagini in un breve storytelling (essenziale ed emozionante, in grado di trasmettere allo spettatore la sua magia) l'ex antica Chiesa del Cristo Re (edificata nel 1934), dove ora sorge l'imponente Hotel NH Collection Milano CityLife. Un affascinante connubio tra vecchio e nuovo, con uno stile elegante e raffinato, in cui alcune aree mantengono le caratteristiche originali del corpo della chiesa.

L'Hotel, che gode di una posizione privilegiata nel nuovo quartiere CityLife, dispone di ben 185 camere e suite insonorizzate dallo stile moderno.

Video creativi di alta qualità

Il video esclusivo, curato nei minimi dettagli, vuole esprimere l’emozione che avrà l’ospite soggiornando in questo magnifico Hotel, dettagliando ogni punto di interesse. Si mostra l'accogliente elegante rooftop, come il dettaglio delle camera, passando per le aree meeting e conferenze. Si mette inoltre l’accento sull’eccellenza del ristorante all’interno dell’Hotel.

Un racconto audiovisivo breve, ma emozionante, per agevolare emozionalmente il pubblico e rendere l'hotel ancor più reale ed affascinante.

Buona visione: https://www.youtube.com/watch?v=k4GVSKZFigs

ALCUNI CENNI SU THIRTY SECONDS MILANO

Thirty Seconds Milano è un'agenzia creativa di comunicazione audiovisiva specializzata in video e filmati aziendali, industriali, per grandi brand, oltre alla creazione di eventi artistici e corporate per grandi aziende.

Da oltre 25 anni collabora e lavora con clienti diretti, B2B, Agenzie Marketing ed Agenzie Pubblicitarie che intendono realizzare, sia su territorio italiano che su territorio europeo, fantastici contenuti video per documentari/reportage, video commerciali, video aziendali, conferenze, meeting, congressi, spettacoli musicali, film, riprese aeree ed interviste in lingua madre. Per menzionare alcune delle collaborazioni: Samsung, Dezeen ,Savills General Electric, Kodak USA, CEIA, Electronic Arts e Nintendo e molti altri .

Per contattare Thirty Seconds Milano Mail: info@30seconds.it Tel: 0287186040

https://www.produzionevideomilano.com/