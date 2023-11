NEOM presenta Epicon, la sua destinazione sul Golfo di Aqaba dedicata al turismo costiero di lusso

NEOM, Arabia Saudita, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Il consiglio di amministrazione di NEOM, il progetto di sviluppo regionale sostenibile che sta prendendo forma nel nordest dell'Arabia Saudita, oggi ha presentato Epicon, la sua ultima novità in fatto di turismo costiero d'élite, che include un'offerta residenziale.

Epicon è situato nel Golfo di Aqaba e punta a fissare nuovi standard nell'ospitalità e nell'architettura. La proprietà, che nel panorama desertico di NEOM apparirà come un miraggio pieno di luce, includerà due torri impressionanti, alte rispettivamente 225 e 275 metri. Le due strutture ospiteranno un hotel esclusivo, con 41 proposte, e residenze di lusso con 14 suite e appartamenti. Nelle vicinanze dell'hotel sarà realizzato il resort di Epicon, che con le sue 120 camere e 45 splendide ville residenziali sul mare unirà tranquillità e benessere.

Epicon è stato progettato come un portale verso il futuro, un'opportunità per sfuggire allo stress della vita di tutti i giorni. Che si tratti di rilassarsi al club sulla spiaggia, scegliere trattamenti wellness su misura alla spa, esplorare la natura del luogo, praticare uno dei tanti sport acquatici proposti oppure cenare in un ristorante esclusivo per un'esperienza culinaria indimenticabile, l'obiettivo di Epicon è rispondere a ogni esigenza di ospiti e residenti.

È una destinazione estremamente interessante per i turisti e una scelta ottimale per abitare e godersi la vita; gli ospiti e i residenti di Epicon possono contare su un'esperienza realmente immersiva e positiva. Le lussuose residenze e ville sul mare propongono nuovi livelli di vivibilità grazie a innovazioni all'avanguardia, servizi d'eccellenza ed esperienze di altissimo livello, che fanno del resort il simbolo di uno stile di vita iconico.

Ospiti e residenti di Epicon potranno accedere senza limiti a fantastiche strutture, a cui si accompagna la visuale su una delle coste più belle di NEOM. Le strutture per il tempo libero includono una palestra modernissima, una biblioteca, spazi di lavoro, piscine e lounge.

Queste novità su Epicon fanno seguito alla recente presentazione di Leyja, la destinazione per il turismo sostenibile di NEOM incastonata in una splendida valle naturale. La gamma completa di esperienze e attività offerte a Epicon e a Leyja consolideranno e arricchiranno l'offerta per l'ecoturismo di NEOM, in linea con gli obiettivi di più ampia portata del Regno.

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e uno sguardo su un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell'Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso, costruita da zero come un laboratorio vivente, dove l'imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, da porti e zone d'impresa, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l'intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l'innovazione richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e società, tutti impegnati nella ricerca, nell'incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM incarneranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

