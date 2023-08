Siusi allo Sciliar: vacanze attive e benessere in un luogo da favola

Bolzano, 23 Agosto 2023 - Tra le maestose vette delle Dolomiti e i verdi prati dell'Alto Adige, si trova Siusi allo Sciliar, un piccolo angolo di paradiso che promette una vacanza indimenticabile all'insegna dell'attività fisica e del benessere. Qui, la natura si fonde con la tradizione, offrendo ai visitatori un'esperienza unica.

Siusi offre paesaggi da cartolina. L'omonimo altipiano, l’Alpe di Siusi (Seiser Alm) è il più vasto d'Europa e si estende ai piedi dello Sciliar, una delle montagne più iconiche delle Dolomiti. Da qui, innumerevoli sentieri escursionistici si diramano attraverso boschi, prati fioriti e malghe, offrendo itinerari adatti sia ai principianti che agli escursionisti esperti. Durante l'inverno, questi stessi sentieri si trasformano in piste da sci e percorsi per ciaspolate, rendendo Siusi allo Sciliar una destinazione ideale in qualsiasi momento dell’anno.

Oltre alle escursioni, Siusi offre un'ampia gamma di attività all'aperto. Che tu sia un appassionato di mountain bike, parapendio, golf o equitazione, troverai sicuramente qualcosa che fa per te.

Siusi allo Sciliar: dove soggiornare?

Se state cercando la base perfetta per le vostre vacanze nella regione dolomitica Alpe di Siusi, allora la scelta migliore che potete fare è prenotare il vostro soggiorno presso l’Hotel Artnatur Dolomites, struttura 4 stelle dove si respira la passione per la montagna; l’hotel SPA Artnatur Dolomites si trova a Siusi allo Sciliar, a circa 1.000 m di altitudine, nel cuore del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio. Questa magnifica struttura è stata premiata con i “5 cristalli di rocca” che è il maggiore riconoscimento per i Wanderhotels, ovvero quegli hotel altoatesini la cui offerta è l’ideale per i vacanzieri attivi. L’Artnatur Dolomites, per esempio, offre per vari giorni alla settimana (3 ciaspolate settimanali in inverno e 5 escursioni settimanali in estate), interessanti escursioni gratuite, da quelle più semplici a quelle impegnative, gestite da guide alpine esperte. Non manca nemmeno la consulenza per le escursioni organizzate per proprio conto. Tra l’altro la struttura si trova a solo 5 minuti di cammino dall’hotel.

Da rimarcare poi l’eccellente offerta wellness, con saune, percorso Kneipp, grotta di ghiaccio, doccia a cascata, aree relax per non parlare dell’offerta gastronomia di alto livello (ricette regionali-alpine e rivisitazioni della tradizione mediterranea).

Alpe di Siusi: la meta ideale per le vacanze attive

L’Alpe di Siusi è il luogo ideale per i vacanzieri attivi; nei mesi primaverili ed estivi si possono organizzare escursioni di tutti i tipi dal momento che con i suoi 56 km quadrati di estensione (è l’altipiano più esteso d’Europa) e con i suoi 350 km di rete escursionistica, tutti, dai principianti agli esperti, possono trovare il sentiero più adatto al proprio allenamento. Percorrere questi sentieri permette di ammirare lo stupendo spettacolo offerto dalle cime del Gruppo delle Odle e del Puez, il Sassopiatto, il Sassolungo, il gruppo del Sella, la Marmolada, lo Sciliar… Ci sono poi i 600 km di piste ciclabili, ideali per gli appassionati di ciclismo e di MTB. C’è posto anche per i golfisti sull’Alpe di Siusi, è sufficiente recarsi al bellissimo golf club San Vigilio a Castelrotto.

Se invece sceglierete come periodo di vacanze l’autunno o l’inverno, sarete comunque affascinati dall’incredibile bellezza del paesaggio di questi luoghi da fiaba: nel corso della stagione autunnale il viraggio dei colori è uno spettacolo che ha pochi eguali, mentre durante i mesi invernali, il bianco mantello della neve trasforma il paesaggio in qualcosa di magico e chi ama gli sport invernali (sci, snowboard, slittino ecc.) troverà nel comprensorio sciistico Alpe di Siusi/Val Gardena un vero e proprio paradiso.

