Turismo culturale nel Salento: la città di Taurisano si candida a diventare una meta sempre più attrattiva

L’amministrazione Comunale punta sulla valorizzazione del patrimonio culturale per promuovere il territorio e le sue eccellenze

Taurisano, 18 Dicembre 2023- Il patrimonio culturale è la seconda motivazione di vacanza in Italia. Il turista culturale spende di più al giorno del turista medio italiano (93 euro medi contro 74) ed è sempre più attratto da posti nuovi, fuori dalle “rotte tradizionali”. È quanto emerge da un’indagine recentemente realizzata da Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio.

Anche in Puglia, storicamente scelta soprattutto per il mare, il turismo culturale è in forte crescita e rappresenta un’occasione di rilancio per i piccoli e medi borghi dell’entroterra. “Molto spesso il Salento viene associato al mare e alle vacanze estive. Noi, come Amministrazione Comunale, puntiamo invece a valorizzare e a promuovere il Salento e Taurisano soprattutto sotto l’aspetto culturale, a partire dalle affascinanti storie che custodisce. Taurisano, fra l’altro, si trova in una posizione strategica: vicina al mare e alle più belle spiagge del Salento, ma allo stesso tempo al riparo dalle controindicazioni del turismo di massa”. È così che commenta Quintino Rizzello, Assessore alla Cultura di Taurisano , elegante cittadina ubicata nel cuore del Salento, che in virtù della sua vocazione culturale rappresenta la meta ideale per un turismo colto e di qualità.

Ciò che la rende un unicum non sono però le sue chiese, il suo centro storico e i suoi palazzi, nonostante siano ricchi di storia e fascino, ma due grandi eccellenze culturali, una materiale e l’altra immateriale: la prima è la storica Biblioteca Comunale “Antonio Corsano”, che con il suo patrimonio di oltre 40.000 volumi e la sua imponente sezione filosofica – dove sono confluiti i fondi degli studiosi Antonio Corsano, Giovanni Papuli e Francesco Politi – è una delle più importanti del Salento; la seconda è rappresentata dal filosofo di statura internazionale Giulio Cesare Vanini (1585-1619), di cui a Taurisano, sua città natale, resta la casa-museo “Casa Vanini”.

“Il filosofo Giulio Cesare Vanini è uno dei grandi protagonisti della nascita dell’Europa laica e moderna. Vissuto a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, è considerato un martire del libero pensiero per essere stato bruciato a Tolosa, ad appena 34 anni, con l’accusa di ateismo. Per aver dato i natali a Vanini, Taurisano si ritrova persino sull’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, che dedica alla cittadina una lunga voce”, spiega Mario Carparelli, docente di Storia della filosofia moderna presso l’Università del Salento.

Proprio attraverso la musealizzazione di Casa Vanini e la modernizzazione della Biblioteca “Antonio Corsano”, rese possibili di recente grazie al sostegno della Regione Puglia, Taurisano si candida a diventare sempre più attrattiva nei confronti dei turisti alla ricerca di una vacanza all’insegna della cultura e di nuove esperienze.

“La riqualificazione di Casa Vanini e della Biblioteca “Antonio Corsano” – aggiunge il Sindaco di Taurisano Luigi Guidano – non rappresenta un intervento isolato ed estemporaneo ma rientra in un obiettivo politico di più ampio respiro, che prevede la messa a sistema di tutti i beni culturali e artistici di Taurisano al fine di facilitarne la fruizione e, allo stesso tempo, dare la possibilità ai visitatori di cogliere il cuore e l’anima di Taurisano”.

L’operazione di valorizzazione e rilancio del patrimonio culturale portata avanti dall’Amministrazione Comunale di Taurisano non guarda, però, solo ai turisti, ma si rivolge in primo luogo ai giovani del territorio, nell’ottica di creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo sostenibile. “Una volta ho letto una frase che mi ha molto colpito: ‘progettare il futuro rispettando il passato’. È quello che stiamo provando a fare noi, riavvicinando i nostri giovani alla storia, alla cultura e alle tradizioni del nostro paese”, conclude l’Assessore Rizzello.

