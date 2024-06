Un nuovo studio rileva che la sicurezza informatica è la principale preoccupazione dei produttori automobilistici

L'indagine globale rivela cambiamenti nelle priorità, aumenti degli investimenti tecnologici e sfide nell'engagement della forza lavoro, nell'industria automobilistica

BRUXELLES, 18 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati del nono studio annuale "State of Smart Manufacturing Report: Automotive Edition". L'indagine, condotta a livello globale, è basata sulle risposte di 182 leader di case automobilistiche, produttori di componenti per auto, e produttori di veicoli elettrici provenienti da 15 dei principali paesi manifatturieri.

Il rapporto di quest'anno pone l'accento sull'evoluzione dell'industria automobilistica, rivelando un'attenzione particolare allo sfruttamento delle tecnologie emergenti per ridurre i rischi, generare la crescita e massimizzare il potenziale della forza lavoro. I produttori automobilistici sono profondamente consapevoli dell'evoluzione del settore nell'era dell'Industria 4.0, soprattutto considerando che gli attacchi informatici hanno provocato 1,99 miliardi di dollari in costi legati a downtime dei sistemi solo nella prima metà del 2023.I principali risultati globali sono:

"Con l'industria automobilistica che sta attraversando un'era di rapida trasformazione, la definizione di obiettivi chiari e la promozione della collaborazione interdipartimentale sono emersi come fattori critici nonché ostacoli — per il successo", ha affermato James Glasson, vice president, global industry – auto, tire & advanced mobility presso Rockwell Automation. "Il rapporto di quest'anno evidenzia la pressante necessità per le case automobilistiche di dare priorità alla gestione del cambiamento organizzativo e di adottare tecnologie che potenzino le capacità della loro forza lavoro".

Le case automobilistiche stanno concentrando le loro strategie dando priorità alla fidelizzazione della forza lavoro, al miglioramento delle competenze e all'engagement. Tecnologie come l'automazione e la produzione intelligente, che completano e aumentano il valore apportato dai loro dipendenti, sono fondamentali per ottenere risultati aziendali positivi.

"In Rockwell, la nostra profonda esperienza nel settore e il nostro portafoglio completo di soluzioni industriali, combinati con il nostro esteso PartnerNetwork™, ci pongono in una posizione unica per fungere da consulenti di fiducia per le case automobilistiche di tutto il mondo", ha affermato Glasson. "Indipendentemente dal punto in cui si trovano le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di produzione intelligente, noi le incontriamo dove sono e le aiutiamo a raggiungere una crescita sostenibile".

I risultati completi del rapporto sono disponibili qui.

Metodologia

Questo rapporto si basa sulle risposte di 182 manager e dirigenti di case automobilistiche, produttori di componenti per auto e produttori di veicoli elettrici in 15 dei principali paesi manifatturieri. E' parte del nono rapporto annuale sullo stato della produzione intelligente, che ha intervistato 1.567 leader del settore manifatturiero in diversi settori ed è stato condotto in collaborazione con Sapio Research e Rockwell Automation.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è una delle principali aziende mondiali nei settori dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi del mondo. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/un-nuovo-studio-rileva-che-la-sicurezza-informatica-e-la-principale-preoccupazione-dei-produttori-automobilistici-302174108.html