Una nuova tecnologia punta a migliorare i risultati per le pazienti affette da cancro al seno

RATINGEN, Germania, 28 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Fujifilm è pronta a svelare la nuova e rivoluzionaria tecnologia mammografica, AMULET SOPHINITY™, allo European Congress of Radiology (ECR) 2024.

Questa tecnologia, progettata in collaborazione con medici di alto livello, mira a migliorare significativamente sia l'accuratezza che la facilità della diagnosi e offre un maggiore comfort per le pazienti senza compromettere la qualità dell'imaging.

Il cancro al seno è il tumore femminile più comune nella regione europea dell'OMS e rappresenta una nuova diagnosi di cancro su quattro, con un'incidenza stimata di oltre mezzo milione nel 2020, rendendolo la principale causa di decesso per cancro nelle donne. [i]

Attraverso una tecnologia all'avanguardia e a prova di futuro, possiamo migliorare questi risultati per le pazienti in tutta Europa e salvare più vite attraverso una diagnosi più rapida.

In un momento in cui le diagnosi di cancro sono destinate ad aumentare del 24% entro il 2035, superando le malattie circolatorie come principale causa di morte nell'UE, non è mai stato così importante fornire uno screening migliore e una diagnosi più rapida.[ii]

AMULET SOPHINITY™

AMULET SOPHINITY™ è un sistema mammografico digitale che offre basse dosi, alta qualità delle immagini e flusso di lavoro migliorato con la tecnologia AI. Il sistema "AMULET SOPHINITY™" è dotato di FPD a conversione diretta che utilizza un pannello TFT* con "struttura a motivo chiuso esagonale (HCP, Hexagonal Close Pattern)"*1 sviluppato. Fornisce immagini ad alta risoluzione con una dimensione dei pixel di 50 µm. Oltre alla mammografia digitale con contrasto (CEDM) per il rilevamento e il follow-up delle lesioni, supporta la tomosintesi a doppio angolo con una ricostruzione migliorata e nitida dell'immagine per una migliore calcificazione, fornendo immagini focalizzate sulle strutture oggetto di osservazione, facilitando ulteriormente l'osservazione di lesioni difficili da rilevare a causa della sovrapposizione delle strutture delle ghiandole mammarie. Aumentando il numero di immagini di tomosintesi acquisite rispetto al modello corrente*2 e la quantità di informazioni utilizzate per la ricostruzione dell'immagine, è possibile ridurre gli artefatti*3 generati durante la ricostruzione e ottenere immagini più chiare. Sono supportati due angolazioni: ST Mode (Modalità ST) per gli esami di routine con una dose totale per serie equivalente a quella del modello corrente e HR Mode (Modalità HR) dedicata per i casi più difficili, senza compromessi sulla qualità dell'immagine e con supporto di separazione e risoluzione estremamente elevate.

Inoltre, il sistema mammografico digitale AMULET SOPHINITY™ è dotato della funzione di proiezione denominata "Positioning MAP", recentemente sviluppata utilizzando la tecnologia AI*4. Le linee della pelle*5 e le posizioni dei capezzoli estratte dall'immagine mammografia precedente vengono proiettate sulla superficie del lettino come guida per lo stesso posizionamento dell'immagine mammografia precedente. Ciò consente al radiologo di posizionare il seno con riferimento alla linea cutanea proiettata e alla posizione del capezzolo, consentendo di acquisire immagini facilmente confrontabili con immagini precedenti. Nel caso di un primo esame, in cui non sono disponibili immagini precedenti, le immagini dei lati opposti possono essere invertite e proiettate sulla superficie del lettino, per confrontare il seno sinistro e quello destro. "Positioning MAP" riduce il tempo e lo sforzo richiesti per l'allineamento delle immagini e altre attività di lettura, migliorando il flusso di lavoro sia nel posizionamento che nella lettura.

Oltre alla funzionalità Positioning MAP, il sistema supporta l'analisi del posizionamento della paziente basata sull'AI per identificare qualsiasi tipo di deviazione del posizionamento rispetto ai criteri delle linee guida in materia.

Inoltre, il design e le funzioni sono progettati per essere delicati con il soggetto esaminato. La parte anteriore del rilevatore presenta una forma curva che si adatta alla forma del corpo per alleviare la tensione durante gli esami, e la funzione di controllo automatico della riduzione della pressione Comfort Comp, che mira a ridurre il dolore durante la compressione del seno, è fornita di serie.

L'anno scorso, FUJIFILM Europe GmbH ha annunciato la separazione dei suoi sistemi medicali dal più ampio business dell'imaging e dei materiali e la fusione con la sua entità Fujifilm Healthcare Europe (ex Hitachi Medical Systems Europe) per concentrarsi sulla fornitura delle soluzioni di tecnologia medica più complete e innovative basate sulla sua esperienza nell'imaging medico.

Fujifilm Healthcare è già responsabile di tecnologie leader del settore, come la piattaforma Synapse, che migliora la velocità e l'accuratezza del processo decisionale clinico. Con conoscenza, passione e ispirazione, Fujifilm supporta gli operatori sanitari nel campo della salute delle donne nel loro obiettivo di contribuire a migliorare i risultati nelle pazienti, sviluppando le soluzioni di tecnologia medica più complete e innovative derivate dalle sue competenze chiave nell'imaging medico.

Fujifilm Healthcare ha ampliato la propria capacità di fornire dispositivi diagnostici e medici, con la salute delle donne come una delle aree chiave che trarranno vantaggio dalle sue innovative soluzioni di imaging.

Masaharu Fukumoto, direttore generale di Fujifilm Healthcare Europe, ha dichiarato:

"Siamo lieti di lanciare il sistema di mammografia digitale AMULET SOPHINITY ™ all'ECR 2024, dove presenteremo le nostre soluzioni di tecnologia medica pionieristiche, complete e innovative. Il sistema mammografico digitale AMULET SOPHINITY ™ non è solo un prodotto, è una piattaforma che ospiterà tutte le tecniche mammografiche in un'unica soluzione. Si tratta del primo capitolo della nuova piattaforma, che può garantire alle pazienti la chiarezza e la fiducia nella loro diagnosi"

*1 Un pannello TFT con elettrodi esagonali che convertono i raggi X in cariche elettriche e raccolgono le cariche elettriche per rilevare le informazioni sui raggi X. I disturbi nell'intensità del campo elettrico che si verificano agli angoli degli elettrodi, generalmente aumentando a mano a mano che gli angoli diventano più acuti. Nei nostri pannelli TFT "struttura HCP", la forma dell'elettrodo non è quadrata, come si usa nei pannelli generici, bensì esagonale, con angoli più ottusi che riducono il disturbo dell'intensità del campo elettrico. Ciò migliora l'efficienza di raccolta della carica e aumenta la sensibilità di rilevamento dei raggi X di circa il 20% rispetto ai pannelli con elettrodi quadrati (rispetto alle nostre apparecchiature con elettrodi quadrati).*2 AMULET Innovality, il nostro sistema mammografico digitale per lo screening del cancro al seno.Nome depositato: Digital mammography system FDR MS-3500 (Sistema per mammografia digitale FDR MS-3500)*3 Un'immagine che non esiste originariamente, generata durante la ricostruzione dell'immagine nell'imaging della tomosintesi mammografica.*4 L'algoritmo di rilevamento della posizione del capezzolo è stato progettato utilizzando il deep learning, una tecnologia AI. Le performance e l'accuratezza del sistema non cambiano automaticamente dopo l'installazione.*5 Contorno della pelle del seno.

Informazioni su Fujifilm in Europa

Fujifilm gestisce oltre 50 società del gruppo e filiali in Europa e impiega più di 6.000 persone impegnate in R&D, produzione, vendite e assistenza, con FUJIFILM Europe GmbH, con sede a Ratingen, in Germania, che opera come sede strategica per la regione. In tutta Europa, le entità Fujifilm servono una vasta gamma di settori, tra cui tecnologia medica, prodotti biofarmaceutici, materiali elettronici, prodotti industriali, prodotti chimici, sistemi grafici, dispositivi ottici, archiviazione dati e tutti gli aspetti della fotografia. Negli ultimi 20 anni l'azienda si è concentrata maggiormente sull'assistenza sanitaria, dalla prevenzione alla diagnosi e al trattamento. Oggi, Fujifilm in Europa fornisce l'intero spettro di cura dei pazienti, oltre alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di terapie avanzate, terapie geniche e vaccini, oltre a fornire terreni di coltura cellulare e soluzioni di medicina rigenerativa. Per ulteriori informazioni visitare il sito: fujifilm.com

Informazioni su Fujifilm Healthcare in Europa

Dopo l'acquisizione delle attività di imaging diagnostico da Hitachi nel 2021, le sedi europee della Business Unit Medical Systems di FUJIFILM e FUJIFILM Healthcare Europe (in precedenza Hitachi Medical Systems Europe) sono state fuse nel 2023 per massimizzare il valore del portafoglio di prodotti combinato. Accanto alla formazione della nuova sede regionale strategica, varie controllate locali di Fujifilm hanno seguito la strada della creazione di entità dedicate al settore sanitario, con l'obiettivo di riunire conoscenza, passione e ispirazione per creare maggiore valore per i clienti. Oltre 1.500 dipendenti si impegnano per supportare gli operatori sanitari nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti, sviluppando il portafoglio di soluzioni di tecnologia medica più completo e innovativo derivato dalle competenze chiave di Fujifilm nell'imaging medico. Per ulteriori informazioni visitare il sito: fujifilm.com

