Una tecnica rivoluzionaria offre una speranza per la ricostruzione dei capelli negli individui di origine africana

LOS ANGELES, 8 agosto 2023/PRNewswire/ -- Uno studio innovativo pubblicato sul Dermatologic Surgery Journal segna una svolta significativa nella ricerca di un efficace ripristino dei capelli tra gli individui di origine africana. Intitolato "Follicular Unit Excision in Patients of African Descent: A Skin-Responsive Technique", questo studio introduce un approccio innovativo adattato alle caratteristiche uniche dei capelli e della pelle di questo gruppo demografico.

La nuova tecnica di trapianto di capelli Skin-Responsive rivoluziona il trattamento per i pazienti di discendenza africana

Guidato dal Dott. Sanusi Umar della Divisione di Dermatologia, Harbor-UCLA Medical Center, Torrance, e del Dr. U Hair and Skin Clinic di Manhattan Beach, il team multinazionale di esperti dello studio proveniente da sette Paesi, ha introdotto il dispositivo di escissione dell'unità follicolare (FUE) a risposta cutanea UGraft Zeus® (Manhattan Beach, CA). Questo dispositivo all'avanguardia si adatta in modo unico alla curvatura dei capelli, allo spessore della pelle e alla compattezza dei pazienti sottoposti a trapianto di capelli, stabilendo un nuovo standard nelle procedure di ricostruzione dei capelli.

I risultati chiave dello studio includono:

La tecnica a risposta cutanea ottiene un notevole successo, con un tasso medio di trasposizione dell'innesto del 3-6%, dimostrando la sua efficacia.

Lo spessore e la compattezza della pelle sono stati identificati come fattori cruciali per il tasso di abbandono dell'innesto, mentre la curvatura dei capelli ha influenzato il risultato in misura minore.

Il dispositivo Dr. UGraft Zeus FUE riduce costantemente al minimo la trasposizione dell'innesto in tutti i pazienti di origine africana, senza eccezioni, portando ad alti livelli di soddisfazione dei chirurghi e alla volontà di adottare il dispositivo skin-responsive per le procedure FUE su pazienti di origine africana.

Il Dott. Umar sottolinea il significato dei risultati dello studio, affermando: "La nostra tecnica reattiva alla pelle segna un passo significativo verso una metodologia universale di trapianto di capelli che soddisfi le caratteristiche fisiologiche uniche di ogni individuo". In qualità di titolare di diversi brevetti sulle tecnologie UGraft Zeus, il Dott. Umar ha aggiunto: "Inoltre, abbiamo creato una scala di punteggio universale per classificare accuratamente le caratteristiche della pelle e dei capelli di tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro etnia. Riconoscere la grande diversità delle caratteristiche della pelle e dei capelli all'interno di una determinata popolazione, in particolare nella popolazione africana, è stato fondamentale per risolvere questa sfida di lunga data per il trapianto di capelli. Questa innovazione può potenzialmente rivoluzionare le pratiche di restauro dei capelli e migliorare l'accesso a questa procedura trasformativa".

Lo studio sottolinea l'importanza di approcci medici personalizzati, in particolare per diversi gruppi di pazienti. Man mano che i progressi medici continuano a prosperare, questa svolta offre una rinnovata speranza alle persone alla ricerca di un recupero dei capelli, compresi quelli con capelli afro.

