V-Laser, il marchio italiano che spicca tra i brand piu innovativi nel settore delle macchine taglio laser fibra

Castelfranco Veneto, 15 Giugno 2023. E’ un progetto tutto italiano, VD Industrial Equipments s..r.l. azienda dinamica di Castelfranco Veneto-TV-con centro operativo a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi. VD Industrial Equipments s.r.l. è tra le aziende leader in italia nel settore degli impianti e delle tecnologie della lavorazione lamiera, nello specifico macchie taglio laser fibra e pressopiegatrici. L’azienda ha come obiettivo non solo la vendita dei prodotti, ma anche quello di restare al fianco del cliente sempre, in qualsiasi luogo si trovi, garantendo la presenza di esperti e tecnici qualificati ed un servizio di assistenza tecnica di alta qualità.

“L’azienda è nata dopo anni di esperienza nella vendita degli impianti industriali di importazione e, dopo aver individuato e compreso le esigenze dei clienti finali e quelle che il mercato richiede, è stato sviluppato un brand completamente ideato e pensato in Italia, con la cura e la professionalità italiana, risolvendo tutte le esigenze e le richieste delle aziende che intendono acquistare questi impianti”-dice il team di V-Laser.

Attualmente VD industrial equipments si sta capillarizzando e affermando nel mercato italiano; ovviamente è prevista un’espansione estera ed è molto probabile che prossimamente l’azienda inizierà ad approdare in mercati del Nord-Est Europa.

Fiore all’occhiello dell’azienda è il brand V-Laser", che riguarda la gamma delle macchine taglio laser fibra proponendo le migliori caratteristiche tecniche e qualitative, tra i migliori prezzi sul mercato.

I macchinari sono progettati con caratteristiche di produzione all'avanguardia, che partono da macchine più compatte entry level fino ad arrivare a soluzioni al 100% personalizzate e automatizzate” che permettono ad i clienti finale di avere un macchinario altamente produttivo ed efficiente a prezzi di investimento molto competitivi.

La linea di macchine completa è denominata “V-Line”, si divide in taglio(V-laser), piegatura(V-brake) e saldatura(V-Weld). La novità del 2023 è il modello fiberjet di seconda generazione della serie V-laser, più potente, più robusta e più precisa, e fa parte della linea di macchine da taglio in piano; arriva fino a 40kw di potenza, con una accelerazione fino a 3g in quanto la sua struttura e i motori sono notevolmente rinforzati rispetto alla precedente versione (ovviamente questi sono optional), ma di base è una macchina che è già più produttiva rispetto a prodotti della stessa fascia di prezzo dei competitors.

La FiberJet di II generazione è l’evoluzione del primo modello sviluppato da VD in collaborazione con il gruppo ESAutomotion SPA.

Nella v-line sono presenti anche soluzioni di taglio combinato (piano e tubi), impianti per la lavorazione dei tubi, come v-tube smart (entry level), v-tube future (avanzata), soluzioni per la piegatura (v-brake evo, V-ecobrake) e per la saldatura (V-weld 3in1).

La customer Care è uno dei punti di forza di questa azienda, che ha permesso di acquisire un’alta brand reputation, grazie alla presenza di tecnici specializzati per trovare sempre la soluzione ottimale e garantire massima efficienza.

Ogni cliente ha il suo “tutor” dedicato che comunica con i clienti in caso di problemi tecnici o di altra natura. Non manca la possibilità di sottoscrivere il servizio VIP Service, garanzia di sostituzione gratuita in caso di guasto, evitando, così, il fermo macchina.

Il team dell’azienda mira costantemente all’aggiornamento, alla ricerca di nuove tecnologie e allo sviluppo dell’innovazione, tutte caratteristiche tipiche delle eccellenze che fanno grande l’Italia nel mondo”.

