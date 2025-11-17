Vantage candidato a sette Finance Magnates Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il broker multi-asset Vantage è orgoglioso di annunciare di essere stato candidato in sette categorie per l'assegnazione dei prossimi Finance Magnates Awards 2025. Tali candidature sono un riconoscimento dell'innovazione del broker e il suo impegno verso l'eccellenza nei mercati globali.

Ai Finance Magnates Awards 2025, Vantage è stato selezionato nelle seguenti categorie di premiazione per il Regno Unito:

Vantage ha ricevuto inoltre candidature nelle categorie dei premi per il Vietnam:

I Finance Magnates Awards sono tra i riconoscimenti più autorevoli nel settore del trading e premiano i broker e le aziende fintech che dimostrano forti caratteristiche di leadership, performance e servizio.

"Queste candidature rispecchiano il nostro impegno nel fornire ai clienti condizioni di trading competitive, piattaforme innovative ed elevati standard di trasparenza", ha affermato Marc Despallieres, CEO di Vantage. "Siamo onorati di essere stati ammessi a queste categorie di premi e siamo impazienti di continuare a migliorare gli standard."

Le votazioni per i Finance Magnates Awards 2025 avranno inizio il 29 ottobre 2025. Vantage invita i suoi clienti, partner e la comunità a partecipare e a dimostrare il proprio supporto.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD) – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con 15 anni di esperienza di mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, offrendo un'apposita affidabile piattaforma che garantisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

Vantage è autorizzato e regolamentato dalla Vanuatu Financial Services Commission (VFSC). Le candidature a cui si fa riferimento nel presente comunicato rispecchiano il riconoscimento del settore e non implicano l'approvazione normativa per l'entità autorizzata VFSC.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: Il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.