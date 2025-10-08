Vantage rafforza la protezione dei clienti con una copertura assicurativa da 50 milioni di dollari

PORT VILA, Vanuatu, 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha rafforzato il suo impegno verso la fiducia dei clienti aumentando la sua copertura assicurativa aziendale a 50 milioni di dollari, un importante miglioramento rispetto all'importo precedente di 1 milione di dollari.

Questo aumento di cinquanta volte riflette il continuo investimento di Vantage nella protezione dei clienti. La polizza è un'assicurazione Eccesso di perdita sottoscritta da Lloyd's of London, concepita per fornire copertura in caso di insolvenza, soggetta ai suoi termini, condizioni ed esclusioni.

"Il trading comporta rischi intrinseci, ma i clienti devono avere fiducia che Vantage sta adottando misure aggiuntive per tutelarli da eventi imprevisti", spiega Marc Despallieres, amministratore delegato Vantage Markets. "Ampliando la nostra copertura assicurativa a 50 milioni di dollari, puntiamo a rafforzare ulteriormente la fiducia che i clienti ripongono in noi".

Il miglioramento risponde a una preoccupazione fondamentale dei trader: protezione in caso di insolvenza. Molti nuovi trader esitano ad affacciarsi al mercato a causa del timore per la sicurezza dei fondi. Con questo aumento, Vantage dimostra il suo impegno nella tutela dei clienti.

Punti salienti dell'aggiornamento

Oltre alla tecnologia di trading e alle piattaforme pluripremiate, Vantage continua a investire in misure che rafforzano la fiducia dei clienti. Questo traguardo è stato raggiunto sulla scia della sua mission – offrire non solo soluzioni di trading avanzate, ma anche pratiche trasparenti e responsabili.

Con una copertura assicurativa totale di 50 milioni di dollari, Vantage ha notevolmente aumentato la sua protezione per i clienti idonei, consentendo ai trader di concentrarsi sulle opportunità, sapendo che i clienti idonei sono coperti in caso di insolvenza. Per maggiori dettagli sulla maggiore copertura assicurativa visitare il sito web Vantage Markets .

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di questi prodotti – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker offrendo una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading e una piattaforma dedicata e intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: l'assicurazione è valida solo in caso di insolvenza. Esclude le perdite di trading. Copertura complessiva fino a 50 milioni di USD. Si applicano i termini e le condizioni della polizza. Il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

