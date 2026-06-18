Vantage si assicura un posto nella lista Fortune Crypto Innovators, mettendo in evidenza l'innovazione nel trading cross-market

PORT VILA, Vanuatu, 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Vantage, un broker multi-asset a livello globale per il trading di CFD, ha annunciato di essere stato inserito nella lista Fortune Crypto Innovators. Selezionata in modo indipendente dalla redazione di Fortune in base ai propri criteri editoriali, la lista è un punto di riferimento riconosciuto nel settore, evidenziando le aziende attive nell'ambito degli asset digitali e degli ecosistemi finanziari, in senso più ampio.

Grazie alla continua convergenza tra finanza tradizionale e asset digitali, la gestione delle complessità a livello operativo e tecnologico di entrambi gli ambiti richiede un'infrastruttura solida. La selezione di Vantage mette in evidenza la sua capacità di offrire accesso a entrambi i settori, posizionando il broker accanto a importanti aziende native del settore crypto e operatori istituzionali dei mercati finanziari presenti nella lista.

Marc Despallieres, Amministratore Delegato di Vantage, ha commentato: "Essere inseriti nella lista Fortune Crypto Innovators è un traguardo importante, che riflette il nostro impegno a lungo termine nello sviluppo a livello operativo e nell'innovazione di prodotto. In un contesto di mercato in continua evoluzione, il nostro obiettivo è sempre quello di offrire ai clienti un ecosistema di trading funzionale e trasparente. Tale riconoscimento da parte di Fortune costituisce una conferma indipendente della nostra infrastruttura a livello globale e del nostro continuo sviluppo".

La lista Fortune Crypto Innovators offre una valutazione indipendente basata sui criteri editoriali di Fortune. Essendo tra le poche piattaforme CFD multi-asset incluse nell'elenco, questo riconoscimento dimostra la capacità di Vantage di connettere i mercati finanziari tradizionali, tra cui forex, materie prime e indici, con il panorama in continua evoluzione degli asset digitali grazie a una piattaforma di trading multi-asset unica.

La reputazione di lunga data di Fortune nelle classifiche aziendali a livello globale rende questo riconoscimento ulteriormente importante per le aziende attive all'intersezione tra finanza, tecnologia e risorse digitali. Questo riconoscimento offre una conferma indipendente da parte di terzi del continuo sviluppo aziendale e delle capacità operative di Vantage nel settore multi-asset.

Guardando al futuro, con la crescente interconnessione dei mercati finanziari a livello globale, la domanda di soluzioni di intermediazione multi-asset sofisticate continua a svilupparsi. Vantage continua a focalizzarsi sugli investimenti nella sua infrastruttura di piattaforma principale, negli strumenti di gestione del rischio e nei pool di liquidità multi-asset, in modo da garantire un ambiente affidabile per gli operatori dei mercati a livello globale. Questo costante sviluppo consente a Vantage di supportare l'accesso a una vasta gamma di mercati per gli operatori dei mercati a livello globale, che devono affrontare condizioni di mercato in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma e sul suo inserimento nella lista Fortune Crypto Innovators, visitare Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets è un broker CFD multi-asset, che offre accesso a Forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni. Con oltre 16 anni di esperienza, Vantage offre una piattaforma di trading affidabile, un'app mobile pluripremiata e un'esperienza di trading intuitiva.

Avvertenza sui rischi: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita di denaro in modo rapido, a causa della leva finanziaria. Assicurarsi di comprendere i rischi, prima di fare trading.

Disclaimer: il presente contenuto è fornito a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento. Non è rivolto ai residenti di giurisdizioni, in cui il trading di CFD è limitato o vietato.

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