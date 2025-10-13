Vantage si assicura un triplice riconoscimento ai Global Forex Awards 2025 - Retail

PORT VILA, Vanuatu, 13 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, broker leader nel settore multi-asset, è orgoglioso di annunciare una tripla vittoria ai Global Forex Awards 2025 – Retail, aggiudicandosi:

Giunti alla sua sesta edizione, i Global Forex Awards – Retail celebrano il meglio del trading forex retail e online, riconoscendo le aziende che offrono servizi eccezionali, innovazione e soluzioni affidabili.

Il riconoscimento Best Affiliates Brokerage – Global mette in risalto il successo di Vantage Partners, il programma di affiliazione del broker basato su trasparenza, collaborazione e valore a lungo termine. Grazie agli strumenti avanzati e al supporto dedicato offerti, è diventato uno dei programmi più apprezzati del settore.

Il riconoscimento Best Trading Support – MENA riflette il focus di Vantage sulla formazione dei clienti, sul supporto multilingue e sulle risorse personalizzate, dimostrandone la capacità di abbinare competenze globali a servizi locali.

Il riconoscimento Best Trading Platform – Asia attesta l'impegno di Vantage nel migliorare la sua piattaforma di trading, dall'esecuzione più rapida al design intuitivo, fornendo funzionalità e strumenti avanzati per supportare i trader di tutti i livelli.

Commenta Marc Despallieres, direttore strategia e trading Vantage: "Questi riconoscimenti riflettono la fiducia che i nostri clienti e partner ripongono in noi. I nostri team continuano a impegnarsi per garantire trasparenza, innovazione e supporto ai trader nel loro percorso di trading. Siamo grati ai clienti, alle affiliate e alla community commerciale in generale per questo riconoscimento".

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nel settore e un solido controllo normativo, Vantage continua a creare un ambiente di trading incentrato sul cliente.

Visitare Vantage Markets per maggiori informazioni.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD) – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con 15 anni di esperienza di mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, offrendo un'apposita affidabile piattaforma che garantisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Non è destinato ai paesi in cui la distribuzione è limitata. Si consiglia ai lettori di rivolgersi a un consulente professionale indipendente prima di prendere decisioni di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776404/Vantage_Secures_Triple_Win_2025_Global_Forex_Awards.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

