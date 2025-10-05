Vantage si unirà al Forex Expo Dubai 2025 come sponsor d'élite

PORT VILA, Vanuatu, 5 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets annuncia la sua partecipazione all'imminente Forex Expo Dubai 2025 in qualità di sponsor d'élite, che si terrà il 6 e 7 ottobre presso il World Trade Center Dubai. L'expo, uno degli eventi finanziari più attesi a livello globale, riunirà broker, leader del settore fintech, affiliati e investitori da tutto il mondo. I visitatori potranno incontrare il team Vantage allo stand 282.

In vista dell'expo, Vantage ha ospitato un webinar pre-evento il 24 settembre, in cui Souhail Fadlallah, direttore sviluppo business, ha esaminato le "Opportunità per IB, affiliati e gestori patrimoniali nel mercato odierno". La sessione è stata molto apprezzata e ha gettato le basi per ulteriori conversazioni durante l'expo.

Nel corso dell'evento, Nibal Assaly, direttore sviluppo business, il 6 ottobre presenterà una sessione dal titolo "Il futuro del dollaro Usa: resterà la valuta di riserva mondiale?".

Per celebrare il primo giorno, Vantage organizzerà anche un esclusivo after-party il 6 ottobre al Troy, Ramee Dream Hotel, Business Bay, offrendo un ambiente rilassato in cui partner e colleghi del settore potranno incontrarsi.

"Dubai è diventata un centro di prestigio per l'innovazione finanziaria e gli eventi internazionali", spiega Marc Despallieres, amministratore delegato Vantage Markets. "La nostra partecipazione al Forex Expo Dubai riflette la nostra visione globale mentre continuiamo a sostenere partner e affiliati con soluzioni all'avanguardia, formazione e opportunità di creazione di comunità".

Con un programma di sessioni molto interessante, opportunità di networking e varie attività, Vantage guarda con fiducia all'imminente interazione con i partecipanti e al rafforzamento della sua presenza internazionale.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di tali prodotti – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker offrendo una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading e una piattaforma dedicata e intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapide perdite pecuniarie a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Disclaimer: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

