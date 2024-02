VESTIAIRE COLLECTIVE PROMUOVE LA SLOW FASHION CON JESSICA CHASTAIN ED ELIZABETH STEWART

NEW YORK, 7 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, la piattaforma leader a livello mondiale per la rivendita di moda di lusso pre-loved, annuncia la sua ultima "celebrity closet sale" in collaborazione con l'attrice premio Oscar e produttrice Jessica Chastain e la sua storica stylist Elizabeth Stewart. Per l'azienda, l'iniziativa segna l'avvio di un nuovo capitolo negli Stati Uniti.

Nata per promuovere la slow fashion – missione principale di Vestiaire Collective, azienda certificata B-Corp --, la vendita di capi del guardaroba di una celebrity prevede la diffusione di contenuti unici su tutti i canali di Vestiaire, tra cui: interviste a Jessica Chastain ed Elizabeth Stewart sui social media di Vestiaire Collective, l'editoriale sulla homepage principale, e-mail dedicate, e selezionate proposte di shopping. Gli articoli in vendita comprendono un mix di abiti da red carpet e capi street style di Gucci, Roksanda, Dries Van Noten, Mach & Mach e Off-White, oltre ad altri articoli selezionati personalmente da Jessica Chastain ed Elizabeth Stewart. Tra le proposte più interessanti, un abito bianco di Carolina Herrera indossato all'anteprima del film The Good Nurse, un abito Dries van Noten in velluto bordeaux indossato dall'attrice al talk-show The Late Show with Stephen Colberte un abito Ralph Lauren dal taglio di ispirazione maschile indossato al Tribeca Film Festival.

Per celebrare la collaborazione, Jessica Chastain ed Elizabeth Stewart hanno organizzato insieme un cocktail party pre-NYFW al The Nines di New York, con la partecipazione della Co-fondatrice e Presidentessa di Vestiaire Collective Fanny Moizant e della CEO per il Nord America Samina Virk. Con l'intento di incentivare la pratica del rewearing e frenare il consumismo eccessivo, Chastain e Stewart hanno indossato capi scelti direttamente dai propri guardaroba personali. I due outfit sono presenti nella speciale vendita su Vestiaire Collective. Il ricavato della vendita dei capi di Jessica Chastain sarà interamente devoluto a Women for Women International, associazione che sostiene le donne vittime di guerre e conflitti dotandole delle competenze socio-economiche necessarie per trasformare la propria vita, le proprie famiglie e le proprie comunità.

"Ho indossato questi capi in momenti significativi della mia vita e apprezzo la maestria artigianale con cui sono stati realizzati. Mi auguro che anche chi li acquisterà li ami quanto li ho amati io", commenta Jessica Chastain. "Ammiro Vestiaire Collective, un'azienda impegnata a realizzare la sua missione di trasformare l'industria della moda per un futuro più sostenibile, e sono molto contenta di donare ai miei capi una seconda e nuova vita", aggiunge l'attrice.

Anche Elizabeth Stewart darà il proprio contributo alla vendita fornendo outfit del suo guardaroba personale, tra cui abiti da cocktail e classici quotidiani di brand come Altuzarra, Roger Vivier e Prada. Oltre a Jessica Chastain, tra le sue clienti figurano Cate Blanchett, Julia Roberts, Viola Davis e Amanda Seyfried, per citare solo alcune tra le star di Hollywood.

"Jessica ama vestirsi per raccontare una storia; non lo ha mai fatto per seguire una tendenza, ma un'eleganza classica e uno stile glamour Old Hollywood", spiega Elizabeth Stewart, che collabora con l'attrice da oltre 14 anni. "Adoro comprare e vendere con Vestiaire Collective e sono entusiasta di aprire il mio armadio ad altre fashion lover di tutto il mondo, che potranno apprezzare e indossare nuovamente questi capi".

"Abbiamo fondato Vestiaire Collective per consentire a tutti di rinnovare il proprio guardaroba in modo sostenibile e di scoprire pezzi particolari di trendsetter globali come Jessica ed Elizabeth, che rappresentano la massima espressione di ciò che sostiene il nostro collettivo: uno stile straordinario unito alla ferma convinzione che la circolarità è il futuro della moda", dichiara la Co-fondatrice e Presidente di Vestiaire Collective Fanny Moizant.

Fondata a Parigi nel 2009, Vestiaire Collective si distingue nel panorama internazionale offrendo alla sua community globale di fashion lover l'accesso a guardaroba unici in tutto il mondo e stringendo partnership ufficiali con alcuni dei nomi più prestigiosi del lusso, tra cui Burberry, Gucci, Chloé e altri. Con oltre 5 milioni di articoli a catalogo e 30.000 nuovi arrivi ogni giorno, Vestiaire è diventata la scelta d'elezione per la moda sostenibile.

La collaborazione con Jessica Chastain ed Elizabeth Stewart rientra nell'ambiziosa strategia di crescita dell'azienda negli Stati Uniti, attuata dal nuovo team con sede negli USA guidato dalla CEO per il Nord America Samina Virk, che prevede anche l'introduzione dello 0% di commissioni* per i venditori statunitensi (*si applicano solo le spese di gestione), un nuovo Programma di Spedizione VIP per la città di New York e una campagna virale contro il Fast Fashion.

Link alle immagini dell'evento: QUIVisual prodotti: QUIScopri la selezione di Jessica Chastain: QUIScopri la selezione di Elizabeth Stewart: QUIScopri la selezione curata da Elizabeth Stewart per ottenere lo stile di Jessica: QUI

Vestiaire Collective

Vestiaire Collective è la piattaforma leader a livello mondiale per la rivendita di moda di lusso di seconda mano. La sua missione è trasformare l'industria della moda per un futuro più sostenibile, promuovendo la moda circolare come alternativa alla sovrapproduzione, al consumo eccessivo e agli sprechi. Guidata dallo slogan "Lunga vita alla moda", Vestiaire Collective offre alla sua community uno spazio sicuro e stimolante per dare una seconda vita a capi e accessori. Le diverse funzionalità della piattaforma consentono di vendere e acquistare articoli esclusivi provenienti dai migliori guardaroba del mondo. L'azienda vanta un catalogo di più di cinque milioni di articoli rari e ricercati. Fondata a Parigi nel 2009, Vestiaire Collective è un'azienda certificata B-Corp® attiva in 80 Paesi. Per saperne di più, scarica l'app, visita il sito vestiairecollective.com e segui @vestiaireco su Instagram.

Women for Women International

Women for Women International interviene nelle zone dove si vivono le maggiori disuguaglianze aiutando le donne dimenticate, vittime di guerre e conflitti. La nostra visione è creare un mondo in cui tutte le donne siano libere di determinare il corso della propria vita e sviluppare appieno le proprie potenzialità. Siamo assolutamente convinti che donne più forti costruiscano nazioni più forti. Le donne coinvolte nei nostri programmi apprendono le competenze per ricostruire le proprie famiglie e comunità. Costituiscono reti di supporto, imparano a percepire una retribuzione e risparmiare, e acquisiscono conoscenze e risorse sulla salute e i propri diritti. Dal 1993, la nostra comunità globale ha investito nelle capacità di oltre 550.000 donne in 17 paesi colpiti da conflitti di far sentire la propria voce e innescare una reazione a catena in grado di rendere il mondo più equo, pacifico e prospero. Per saperne di più sul potere delle donne per le donne, visita il sito www.womenforwomen.org.

