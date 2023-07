Videomaking in viaggio

Come raccontare il mondo con i documentari.

Come si diventa e come funziona il lavoro del filmmaker documentarista? Cosa serve per raccontare grandi storie che vengono selezionate da tv e piattaforme? Questo workshop vuole aiutare appassionati viaggiatori a costruire documentari, filmati e reportage professionali.

Durante il corso parleremo di:

Teoria di Filmmaking

Un breve momento per apprendere tecniche, trucchi e nozioni fondamentali di filmmaking di viaggio.

L'attrezzatura consigliata

Verrà mostrato il kit preferito da Ludovico per scoprire l'attrezzatura fondamentale per un documentarista di viaggio

Pre-produzione

Il primo passo per diventare un professionista è concentrarsi sulla ricerca di storie efficaci e dalla preparazione del tuo viaggio. Verranno condivisi anche tanti spunti interessanti per reperire i fondi necessari alla realizzazione di produzioni professionali.

Produzione

Si gira! Il momento delle riprese e del viaggio è ricco di adrenalina e momenti che è necessario saper gestire. Verranno mostrati dei filmati e del backstage per far comprendere meglio le competenze necessarie da portarsi in viaggio.

Distribuzione

Dopo aver creato il documentario è necessario conoscere gli step successivi per distribuirlo e portarlo effettivamente sul mercato, in modo che il pubblico possa vederlo e che programmi come il Kilimangiaro possano acquistarlo.

In collaborazione con

Fowa

16 Luglio 2023

09:30-13:00

PALAZZO GRADARI

LA FESTA DEL VIAGGIO

PESARO | 13 - 16 LUGLIO 2023

PER INFORMAZIONI

info@ulissefest.it

UFFICIO STAMPA

press@ulissefest.it