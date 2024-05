Virtual-Ports riceve la certificazione CE per prodotti chirurgici rivoluzionari

HOD HASHARON, Israele, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Virtual-Ports Ltd è molto lieta di annunciare l'ottenimento della certificazione CE ai sensi del nuovo MDR (regolamento sui dispositivi medici 2017/745) per i suoi innovativi prodotti chirurgici. Rinomate per il loro design multi-applicazione e per una sola mano, le soluzioni Virtual-Ports sono destinate a rivoluzionare la chirurgia addominale migliorando significativamente la visibilità e l'accesso all'interno dello spazio chirurgico.

Al centro dell'innovazione di Virtual-Ports c'è la tecnologia MicroAnchoring™, un sistema proprietario progettato per consentire ai chirurghi un controllo e precisione clinica superiori durante le procedure laparoscopiche. Questo progresso non solo riduce le porte di accesso e la dipendenza dall'assistenza in sala operatoria, ma inoltre elimina la necessità di un quarto braccio robotico nella chirurgia assistita da robot, mitigando così le complicazioni e i relativi costi. L'acquisizione della certificazione CE è fondamentale per le vendite di prodotti commerciali nei mercati europei, britannici e altri mercati internazionali che riconoscono i marchi CE.

Il CEO Yuval Yaskil ha rimarcato: "L'ottenimento della certificazione CE secondo i nuovi requisiti MDR non solo consente a Virtual-Ports di accedere a un mercato multimiliardario lungamente atteso, ma è anche una testimonianza della qualità e del progresso di Virtual-Ports come azienda. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno costante nel fornire ai chirurghi e ai sistemi sanitari soluzioni all'avanguardia che promuovono risultati clinici più sicuri ed economicamente vantaggiosi".

Con la certificazione CE in mano, Virtual-Ports è pronta a presentare la sua tecnologia trasformativa ai professionisti medici e ai pazienti di tutta Europa, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel settore della tecnologia chirurgica.

Per ulteriori informazioni su Virtual-Ports e sui suoi prodotti chirurgici certificati CE visitare www.virtual-ports.com.

Informazioni su Virtual-Ports Ltd

Virtual-Ports Ltd si impegna a fornire ai chirurghi dispositivi innovativi che utilizzano la sua tecnologia brevettata MicroAnchoring™ per migliorare le procedure laparoscopiche. Siamo stati pionieri della rivoluzione dell'innovativo approccio "libertà di operare", garantendo risultati clinici più sicuri ed economicamente vantaggiosi oltre a maggiori entrate per i sistemi sanitari.

