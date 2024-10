Visit Qatar lancia una nuova campagna globale: "Sorprenditi"

La campagna è stata pensata per esaltare/valorizzare le diverse attrazioni ed esperienze del Qatar

DOHA, Qatar, 2 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Visit Qatar ha presentato la sua nuova campagna globale, "Sorprenditi", che segna una tappa significativa nella sua missione volta ad attrarre sei milioni di visitatori all'anno e ad affermare il Qatar come destinazione turistica di primo piano entro il 2030.

La campagna invita i viaggiatori a scoprire le esperienze inaspettate e memorabili che il Qatar offre. Rivolgendosi a famiglie, coppie e gruppi di amici, la campagna sottolinea la capacità del Paese di offrire esperienze diversificate, significative e indimenticabili.

Pensata per valorizzare il posizionamento distintivo del Qatar, la campagna ne mette in risalto le attrazioni e l'offerta turistica uniche. Dal fascino lussureggiante di Banana Island alla vivace atmosfera del Souq Waqif, fino all'adrenalina del dune bashing, il Qatar presenta un'ampia gamma di attrazioni, offrendo numerose opportunità di relax e avventura in un contesto accogliente, sicuro e inclusivo. Attraverso il concept e la piattaforma "Momenti che restano con te", la campagna mette in mostra anche i legami emotivi e i ricordi indelebili creati durante un viaggio in Qatar.

Caratterizzata da una moderna interpretazione del classico brano "Sunny" di Bobby Hebb, la campagna sarà lanciata in 10 mercati internazionali su diverse piattaforme, tra cui televisione, social media, canali digitali, stampa e pubblicità out of home.

L'ing. Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO di Visit Qatar commenta: "Grazie alla sua posizione strategica tra Oriente e Occidente, il Qatar è facilmente raggiungibile. Con un volo di sole sei-otto ore dalla maggior parte delle principali città del mondo, il Qatar collega oltre 177 destinazioni – negli Stati Uniti, in Europa, in Africa e nel Medio Oriente. Ciò rende il Qatar la scelta ideale per i visitatori che cercano una destinazione per uno stop-over o per una vacanza sicura e adatta alle famiglie, baciata dal sole tutto l'anno, avventure e divertimento per tutti. Questa campagna è stata ideata per accrescere la visibilità del Qatar a livello mondiale, mettendone in mostra le attrazioni uniche e la ricchezza culturale, contribuendo in ultima analisi ad aumentare il numero di visitatori, in linea con i nostri obiettivi strategici in ambito turistico".

Con il suo skyline futuristico, gli hotel di lusso, le spiagge incontaminate bagnate dal Golfo Persico, il Qatar offre una miriade di esperienze uniche, dal relax a bordo piscina alle avventure emozionanti. Meta ideale per le famiglie, il Qatar presenta un ricco mix di attività, intrattenimento e ospitalità di lusso. Il panorama turistico è rafforzato da un elevato indice di sicurezza, strutture all'avanguardia, una compagnia aerea di bandiera e un aeroporto pluripremiati, un efficiente sistema di trasporti pubblici e politiche di visto turistico aperte.

Il Qatar è pronto per un'entusiasmante stagione invernale ricca di eventi sportivi e culturali internazionali. Tra i più importanti, l'attesissimo ritorno della Formula Uno, le vivaci attività al Sealine Desert e i concerti con rinomati artisti regionali e internazionali. Numerosi anche gli eventi annuali come la Doha Jewellery and Watches Exhibition e il Qatar International Food Festival, appuntamenti di grande richiamo per il pubblico. Mentre il Qatar si prepara per il 2025 con eventi come il Web Summit e la Coppa Araba, la destinazione sta rapidamente diventando una delle mete turistiche più interessanti al mondo.

Informazioni su Visit Qatar

Visit Qatar è il principale braccio operativo di Qatar Tourism, l'ente di regolamentazione del settore turistico in Qatar. La missione di Visit Qatar è promuovere ed espandere il turismo in Qatar valorizzandone il ricco patrimonio culturale, sviluppando attrazioni emozionanti, arricchendo il calendario degli eventi, consolidando il Paese come principale destinazione MICE, diversificando gli happening e le esperienze di lusso. Visit Qatar si fonda sull'Eccellenza del Servizio, potenziando l'intera filiera del turismo e incrementando la domanda di visitatori locali e internazionali in Qatar. Attraverso una rete di uffici internazionali nei mercati prioritari, piattaforme digitali all'avanguardia e campagne di marketing, Visit Qatar sta espandendo la presenza della destinazione a livello globale e rafforzando il settore turistico.

