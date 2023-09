WOOFi Pro omnichain DEX in arrivo sulle reti principali EVM con asset crypto e tradfi

La Testnet sarà attiva il 13 settembre e la mainnet sarà rilasciata all'inizio di ottobre.

SINGAPORE, 12 settembre 2023 /PRNewswire/ -- TOKEN 2049 - WOOFi, una piattaforma di scambio decentralizzata tra le prime 15 per volume di scambi nelle 24 ore, ha annunciato una transizione strategica dal protocollo NEAR alle reti compatibili con Ethereum Virtual Machine (EVM) per la realizzazione della versione 2.0 del suo DEX omnichain.

In un comunicato, il fondatore e CEO di WOO, Jack Tan, ha sottolineato che la transizione segna un'offerta CeFi e DeFi più forte da parte di WOO, prevedendo che la prossima corsa al rialzo sarà un flusso fluido tra i due mondi di scambio di criptovalute. WOOFi mira a integrare tutte le principali catene, concentrando la liquidità e costruendo un ecosistema collaborativo. Gli utenti di WOOFi Pro possono commerciare sulle applicazioni e sulle reti blockchain che preferiscono, promuovendo un ecosistema diversificato e guidato dagli utenti. Un commerciante, ad esempio, su Arbitrum sarebbe in grado di commerciare contro commercianti di altre catene come Polygon o Optimism, senza lasciare Arbitrum.

CEX sotto steroidi

Sfruttando le capacità ingegneristiche radicate in anni di sviluppo di prodotti di trading, WOOFi Pro offrirà un'interfaccia mobile di facile utilizzo, consentendo ai commercianti di eseguire transazioni in movimento. WOO X, un exchange centralizzato, è una piattaforma consolidata con un volume di trading giornaliero compreso tra 150 e 500 milioni di dollari che ha introdotto una serie di novità nel settore, tra cui un cruscotto di trasparenza in tempo reale, con l'obiettivo di mantenere la fiducia della sua crescente comunità di trader professionisti. WOOFi Pro offrirà la possibilità di fare trading senza gas, eliminando le commissioni di transazione e rendendo il trading più accessibile per gli utenti senza la necessità di una verifica Know Your Customer (KYC). Gli utenti hanno il pieno controllo dei propri fondi con l'autodeposito, eliminando la dipendenza da depositari terzi.

Trading di livello istituzionale, con portafoglio ordini omnichain, per criptovalute e asset tradfi

WOOFi Pro integrerà perfettamente gli order book di livello istituzionale di Orderly Network, fornendo agli utenti una fonte di liquidità solida e prontamente disponibile. Orderly Network è una rete di liquidità decentralizzata, sostenuta da Pantera, Dragonfly Capital e Sequoia Capital China, che collega gli orderbook senza autorizzazione con i principali market maker.

"La combinazione di WOO X e WOOFi offre agli utenti un sistema di trading off-chain o on-chain completamente funzionale. Questo avviene perché abbiamo osservato un crescente sottoinsieme di commercianti che chiede di accedere sia agli investimenti tradizionali sia al trading di criptovalute, che è diventato particolarmente importante nell'ultimo ciclo, con un forte appetito per i Real World Assets (RWA)", ha osservato Tan.

Inizialmente con 10 coppie di criptovalute al debutto sulla mainnet, WOOFi Pro prevede di espandere la sua selezione di asset, includendo potenzialmente criptovalute, azioni, materie prime e forex. A titolo di riferimento, WOOFi ha già eseguito più di 2,9 milioni di cross-chain swap, e prevediamo che ne verranno eseguiti ancora di più man mano che gli utenti di WOOFi sfrutteranno la possibilità di entrare nell'ecosistema in modo rapido e senza soluzione di continuità da una vasta gamma di asset con un solo click.

