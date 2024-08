WorkJam annuncia un investimento da 20 milioni di dollari da parte di Export Development Canada per espandere le operazioni internazionali

WorkJam impiegherà i nuovi fondi per accelerare i risultati positivi che sta conseguendo nella regione EMEA

MONTREAL e LONDRA, 1 agosto 2024 /PRNewswire/ -- WorkJam, il luogo di lavoro in prima linea digitale all'avanguardia nel mondo, ha annunciato di avere ricevuto un investimento da 20 milioni di dollari da parte di Export Development Canada (EDC) per espandere le operazioni internazionali. WorkJam impiegherà i nuovi fondi per accelerare i risultati positivi che sta conseguendo nella regione EMEA, in cui recentemente ha aggiunto Marks & Spencer (M&S) e Metro Digital alla sua clientela.

"A causa delle nuove dinamiche nel mondo del lavoro a livello globale e particolarmente nel Regno Unito e in Europa, molte imprese in questi paesi cercano di mettere a disposizione dei loro dipendenti a ore strumenti digitali che assicurino la compliance e al contempo favoriscano la produttività, la fidelizzazione e la soddisfazione complessiva nel luogo di lavoro", spiega Steven Kramer, Ceo WorkJam. "Questo nuovo investimento ci consentirà di proseguire il nostro solido cammino di crescita nella regione EMEA; siamo estremamente grati a EDC per la fiducia e il sostegno che ci ha concessi mentre attuiamo la nostra mission – conferire maggiore autonomia ai dipendenti in prima linea in tutto il mondo".

"Prevediamo di accelerare significativamente la nostra positiva performance e mettere in grado le imprese europee di rendere i loro dipendenti in prima linea più autonomi mediante gli strumenti digitali adatti", aggiunge Mark Williams, Direttore generale EMEA presso WorkJam. Così continuando: "WorkJam facilita la programmazione delle tempistiche dei dipendenti in prima linea, offrendo l'agilità di cui le imprese hanno bisogno in un periodo in cui devono adattarsi alle fluttuazioni della richiesta di personale in corso nell'attuale volatile clima economico".

EDC, l'agenzia canadese di credito per le esportazioni, assiste le imprese canadesi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a crescere a livello internazionale con un forte focus sull'accelerazione della crescita internazionale di medie imprese, offrendo capitali, conoscenza approfondita del settore commerciale, strumenti assicurativi e connessioni globali per supportare e sviluppare un commercio sostenibile tra il Canada e il resto del mondo, migliorando la competitività del paese sul mercato globale.

La clientela di WorkJam consiste di varie aziende Fortune 500 in molteplici settori – retail, viaggi e ospitalità, assistenza sanitaria, produzione e logistica. Oltre metà dei clienti WorkJam operano in ambito internazionale e contano sul suo affidabile quadro di riferimento per la compliance e al suo supporto alle traduzione in linea per 50 lingue al fine di digitalizzare i flussi di lavoro e mettere in rapporto tra di loro i dipendenti in prima linea operanti in diverse regioni geografiche. Milioni di dipendenti in prima linea in oltre 50 paesi si avvalgono già della piattaforma digitale WorkJam per attività di programmazione delle tempistiche, apprendimenti, gestione dei compiti, comunicazioni bidirezionali, automazione dei flussi di lavoro e altro ancora.

"WorkJam è un leader mondiale nell'orchestrazione della forza lavoro in prima linea e una storia di successo per la tecnologia canadese", conclude Guillermo Freire, Vicepresidente senior gruppo medie imprese presso EDC. "Siamo orgogliosi di appoggiare questa azienda di medie dimensioni mentre continua a svilupparsi e accelerare la sua rapida crescita a livello internazionale. WorkJam sta assistendo aziende di tutto il mondo a dematerializzare le attività dei dipendenti che non operano in uffici per aumentare l'efficienza e la capacità di realizzazione di profitti mentre migliorano l'esperienza lavorativa quotidiana di decine di milioni di dipendenti in prima linea".

La piattaforma WorkJam combina funzionalità di programmazione delle tempistiche, un mercato con turni di lavoro selezionabili, funzionalità di gestione delle mansioni, comunicazioni bidirezionali, apprendimento mobile, sondaggi e altro ancora. Il set unificato di moduli desktop o mobili di WorkJam può essere implementato separatamente o insieme in appena cinque giorni.

Informazioni su WorkJam

WorkJam è stata creata nel 2014 per migliorare le vite dei dipendenti in prima linea. È il luogo di lavoro in prima linea digitale all'avanguardia nel mondo, che combina comunicazioni, gestione delle attività, strumenti di programmazione delle tempistiche, funzioni di apprendimento e altro ancora – il tutto in una sola app. È l'unico sistema completo e unificato progettato per rivoluzionare come le sedi centrali e i dipendenti in prima linea operino insieme, amplificando efficienze e produttività. Disponibile in 50 lingue con funzioni di traduzione in linea, l'app consente alle imprese di superare le barriere linguistiche e realizzare un ambiente di lavoro più inclusivo per tutti. WorkJam lancia Total Workforce Orchestration®. Per saperne di più visitare WorkJam.com o seguirci su LinkedIn.

Informazioni su EDC

Export Development Canada (EDC) è una società finanziaria Crown dedicata a far sì che le imprese canadesi conseguano risultati positivi sul mercato nazionale e oltreoceano. EDC dispone dei prodotti finanziari e delle conoscenze di cui le imprese canadesi hanno bisogno per entrare con fiducia in nuovi mercati, ridurre il rischio finanziario e sviluppare la loro attività mentre si espandono dal mercato nazionale a quello mondiale. Insieme, EDC e le imprese canadesi stanno creando un'economia più prospera, solida e sostenibile per tutti i canadesi.

Per maggiori informazioni e per scoprire come possiamo assistere la tua impresa, chiamaci al numero 1-800-229-0575 o visita il sito www.edc.ca.

Contatto per i media:

