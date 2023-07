XFIRE presenta il suo rivoluzionario estintore automatico omologato con valvola sprinkler

Milano, 17/07/2023 - XFIRE, leader innovativo nel settore della sicurezza antincendio, è lieta di annunciare il lancio del suo nuovissimo prodotto: l'estintore automatico omologato con valvola sprinkler. Questo prodotto all'avanguardia rappresenta una svolta significativa nel campo della protezione antincendio, offrendo una soluzione completa ed efficiente per prevenire e combattere gli incendi in modo rapido ed efficace.

L'estintore automatico di XFIRE combina la convenienza e la semplicità d'uso di un estintore tradizionale, con le avanzate tecnologie di rilevamento e attivazione della valvola sprinkler. Grazie a un sistema di rivelazione, l'estintore riconosce rapidamente la presenza di fiamme o temperature anomale e attiva la valvola sprinkler, che eroga immediatamente una precisa quantità di agente estinguente a base d’acqua, per sopprimere l'incendio nella sua fase iniziale.

Come funziona?

Il nuovo estintore automatico di XFIRE può intervenire tempestivamente ed efficacemente senza richiedere un intervento umano diretto, riducendo al minimo i danni e il rischio per le persone presenti nell'area colpita. Questo dispositivo all'avanguardia offre una soluzione pratica per una vasta gamma di applicazioni, è ideale per

• Ambienti residenziali, commerciali e industriali

• Centrali termiche

• Garage

• Depositi infiammabili

Caratteristiche dell’estintore automatico con valvola sprinkler

Le caratteristiche distintive dell'estintore automatico omologato con valvola sprinkler di XFIRE includono:

Rilevamento intelligente: il sistema di rilevamento integrato è progettato per identificare rapidamente la presenza di incendi e temperature elevate.

Valvola sprinkler affidabile: la valvola sprinkler si attiva automaticamente quando viene rilevato un incendio, erogando l'agente estinguente in modo rapido e mirato.

Omologato: costruito con serbatoio in acciaio INOX Aisi 304, è il primo estintore automatico ad essere omologato con classe di fuoco 43A233B.

XFIRE è sinonimo di sicurezza

La missione in XFIRE è quella di garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà, con il nuovo estintore automatico omologato con valvola sprinkler, offre un'opzione all'avanguardia per la sicurezza antincendio che combina la convenienza e l'efficacia in un unico dispositivo. XFIRE è lieta di introdurre questa innovazione sul mercato e di fornire un prodotto che possa fare una reale differenza nella prevenzione degli incendi.

L'estintore automatico omologato con valvola sprinkler di XFIRE sarà disponibile per l'acquisto a partire da Luglio 2023.

Scopri di più su XFIRE

Forte delle sue certificazioni europee e dell’esperienza maturata su oltre 4000 clienti, XFIRE emerge come uno dei principali attori nel settore della sicurezza sul lavoro. La sua solida esperienza, acquisita attraverso le aziende del gruppo che operano sul mercato da oltre tre decenni, lo posiziona anche come un punto di riferimento dell’antincendio.

XFIRE si proietta verso un futuro incentrato sulla ricerca e l'innovazione. Un team interno di professionisti, altamente specializzati, si dedica a fornire soluzioni complete ed efficaci, mantenendo una relazione di fiducia nel tempo.

Dati di contatto

XFIRE S.r.l.

Via Giuseppe Sirtori, 13A – 20017 Rho (MI)

Telefono: 02 33911706

Whatsapp: 3318403330

E-mail: info@xfs.li

Sito web: https://xfire.it/

XFIRE srl é un’azienda certificata ISO9001