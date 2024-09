Xiaohongshu x VOGUE Business al summit di Milano presenta i nuovi orizzonti nelle cure sanitarie e nel wellness

MILANO, 30 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Dal 26 al 27 settembre Xiaohongshu, in collaborazione con VOGUE Business, ha organizzato il summit Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyle (La via digitale della seta: preparare la strada al futuro dello stile di vita all'insegna del lusso) a Milano, Italia. In qualità di partner strategico esclusivo, Xiaohongshu ha riunito leader globali del settore sulla scena internazionale per esplorare strategie di branding digitale ed ecosistemi di marketing innovativo nel mercato cinese.

Punto focale del summit è stata la tavola rotonda moderata da Xiaohongshu sulle emergenti tendenze dei consumatori nell'ambito sanitario e del wellness, che ha illustrato l'evoluzione del settore sanitario in Cina e ha proposto soluzioni di marketing già pronte al futuro per i marchi che intendono orientarsi nel settore.

Oggi Xiaohongshu è un affermato centro di condivisione di stili di vita sani e una risorsa completa per gli appassionati del wellness. Con una vivace comunità di oltre 150 milioni di utenti attenti alla salute, la piattaforma social dell'azienda è diventata un catalizzatore per argomenti di tendenza, come schiarimento della pelle e anti-invecchiamento, perdita di peso, cura dei capelli, equilibrio nutrizionale, analisi terapeutica e riduzione dello stress, a sottolineare il passaggio verso degli stili di vita sani e la gestione della salute, oltre a nuove opportunità di business favorite dai cambiamenti nelle abitudini sane.

Alla tavola rotonda dal tiolo "Navigating the new tools for digital success" (Navigare tra i nuovi strumenti per il successo digitale) Rex Zhang, direttore generale della divisione Industry Group di Commercial Fast Moving Consumer Goods (FMCG) presso Xiaohongshu, e Jayden Wu, responsabile della divisione Healthcare and Wellness Industry presso Xiaohongshu, hanno analizzato le tendenze del settore e le aspettative del mercato, evidenziando la logica aziendale alla base della piattaforma: Pubblico target x Scenari specifici x Vantaggi offerti dai prodotti.

I consumatori di diverse fasce d'età presentano esigenze e preferenze diverse, ciascuna con i propri desideri dal punto di vista fisico, delle esperienze ed espressivo. Nel corso del summit, Xiaohongshu ha individuato otto gruppi demografici chiave come "Sostenitori della cura del corpo" nel settore delle cure sanitarie e del wellness: Sostenitori della vitalità, Amanti dell'efficienza sul posto di lavoro, Sostenitori dello slow living, Amanti del glow-up, Entusiasti del self-care, Appassionati del fitness, Esploratori della resistenza fisica e Trendsetter dai capelli d'argento.

Xiaohongshu svela scenari autentici sui consumatori, consentendo ai marchi di comprendere punti deboli e preferenze del loro pubblico target, e aiuta ad affinare il posizionamento e i vantaggi dei prodotti per allinearli in modo perfetto alle aspettative dei consumatori.

Nell'ecosistema dei contenuti sempre più sofisticati, i marchi del settore sanitario e del wellness hanno rinnovato con successo i propri approcci marketing e consolidato il proprio valore aziendale. Questa transizione ha creato in modo fluido un percorso in cui il passaparola generato attorno a un prodotto o a un servizio può portare alla sua vendita. Integrando i canali online e offline, Xiaohongshu ha collaborato con i marchi per innovare strategie di marketing in linea con i gusti degli acquirenti moderni attenti alla salute. Questo consente ai marchi di lanciare nuove offerte ed estetiche, semplificando il percorso del consumatore, dalla scoperta al coinvolgimento, e offrendo in definitiva un'esperienza di acquisto rivoluzionaria.

Jayden Wu è intervenuto anche con una presentazione sull'esclusivo ecosistema KOS (Key Opinion Sales) di Xiaohongshu, un potente strumento che aiuta i marchi ad ampliare la propria portata, incrementare le vendite, migliorare il coinvolgimento dei clienti e accelerare la trasformazione digitale grazie a un percorso fluido, dall'ispirazione all'acquisto.

L'esclusivo portafoglio di proprietà intellettuale (IP) per il marketing di Xiaohongshu, azienda che aiuta i marchi del settore sanitario e del benessere a centrare il successo, offre nuove opportunità di crescita del marchio attraverso strategie di contenuto multifase: la proprietà intellettuale incentrata sul tema del wellness, come "Mini Classroom" (Mini-classe) e "My Top Ten Healthy Habits" (La Top Ten delle mie abitudini sane) trova spazio in nicchie legate alla salute, amplificandone la visibilità e ottenendo popolarità presso un nuovo pubblico, la proprietà intellettuale in grado di stimolare la mente, come lo "Slow-Life Festival" (Festival dello slow living), aumenta il coinvolgimento degli utenti, raggiunge un nuovo pubblico e aumenta i tassi di conversione delle vendite, mentre la proprietà intellettuale incentrata sulla cultura, come "The Rhythm of Nature" (Il ritmo della natura) e "Discover China" (Alla scoperta della Cina), punta a offrire al pubblico cinese un ruolo nella definizione degli standard internazionali, rafforzando al contempo la fedeltà al marchio e i legami con quest'ultimo.

A Milano Xiaohongshu questa volta ha puntato i riflettori su questioni globali delle cure sanitarie, offrendo ai marchi un approccio marketing innovativo che coniuga l'estetica esteriore con il nutrimento interiore. Guardando al futuro, Xiaohongshu punta a promuovere uno stile di vita più sano e più ricco di energia, cogliendo le tendenze emergenti in materia di salute e promuovendo concetti di salute moderni. Collaborerà inoltre con alcuni marchi per scoprire opportunità inutilizzate, alimentando la crescita del settore e scrivendo un nuovo capitolo nel settore delle cure sanitarie e del wellness.

