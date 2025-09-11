circle x black
Yifa Commercial Group presenterà i suoi marchi emergenti di abbigliamento femminile al WHITE MILANO, affrontando le sfide chiave del settore della moda in Europa

11 settembre 2025 | 23.23
LETTURA: 3 minuti

Lancio di una soluzione completa per la catena industriale di abbigliamento femminile per il mercato europeo

HANGZHOU, Cina, 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Durante la Milano Fashion Week SS 2026, Yifa Commercial Group presenterà una gamma di marchi originali di abbigliamento femminile al WHITE MILANO (25-28 settembre 2025, Superstudio Più | YIFA Via Tortona, 27 - Milano). Posizionandosi come connettore di risorse industriali globali, Yifa dimostrerà i suoi punti di forza integrati nel design originale di fascia alta e nella gestione reattiva della catena di fornitura, offrendo ai buyer e ai marchi europei un'esperienza di partnership rinnovata.

L'industria tessile e della moda cinese sta entrando in una nuova fase caratterizzata da agilità, maggiore valore e innovazione basata sul design. Fin dalla sua fondazione a Hangzhou nel 2002, Yifa ha mantenuto il suo impegno verso una strategia di progettazione e produzione originali, creando un ecosistema completo che abbraccia progettazione, produzione e distribuzione globale. Attraverso Yifa Exhibition il gruppo presenterà al mercato europeo una selezione di partner che dimostrano vitalità creativa, qualità affidabile e forte potenziale commerciale.

In risposta alla crescente domanda del mercato europeo di catene di fornitura flessibili, affidabili e basate sul design, Yifa offre una soluzione completa con i seguenti vantaggi:

Presso lo SHOWROOM Yifa i visitatori scopriranno un gruppo di fornitori altamente qualificati con comprovata esperienza al servizio dei principali marchi cinesi di abbigliamento femminile e una profonda competenza nel settore

La presentazione si distingue anche per marchi di stilisti di nicchia:

E specialisti dei piumini:

Altri esperti verticali:

Abbiamo preparato regali interattivi con caratteristiche cinesi, riservato spazi esclusivi per incontri individuali e ospiteremo un "Salone sulla partnership tra UE e Cina nel settore dell'abbigliamento" con esperti del settore. Vi invitiamo cordialmente a essere presenti.

Sito ufficiale: https://www.yffsc.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769228/Yifa_Commercial_Group.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yifa-commercial-group-presentera-i-suoi-marchi-emergenti-di-abbigliamento-femminile-al-white-milano-affrontando-le-sfide-chiave-del-settore-della-moda-in-europa-302554460.html

