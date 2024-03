ZTE presenta una soluzione innovativa green per la comunicazione a zero emissioni di carbonio per Telefónica Germany

BARCELLONA, Spagna, 1 marzo 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha raggiunto un traguardo significativo implementando con successo una soluzione energetica a zero emissioni di carbonio che alimenta un sito di telecomunicazioni di Telefónica Germany. Questo progetto pionieristico utilizza l'innovativa soluzione di energia green di ZTE, che combina energia solare, celle a combustibile a idrogeno alimentate a metanolo e immagazzinaggio intelligente dell'energia.

La collaborazione tra ZTE e Telefónica Germany segna la prima implementazione commerciale diuna soluzione ecosostenibile di questo tipo in Germania. Per il funzionamento della rete, Telefonica Germany utilizza la tecnologia di uno dei suoi fornitori di rete nazionale. Le difficoltà sorgono quando si tratta di accedere all'energia elettrica in località remote, poiché spesso ciò comporta tempi di costruzione lunghi e costi elevati.

Per superare questi ostacoli, ZTE ha testato una nuova soluzione green ed efficiente per Telefónica Germany in grado di soddisfare le esigenze di un mondo in rapida evoluzione. L'implementazione finale ha tenuto conto del rispetto dell'ambiente, della sostenibilità e dell'accessibilità economica, dando prova di prestazioni elevate in varie aree.

La soluzione proposta da ZTE risolve molteplici sfide combinando l'energia solare con celle a combustibile a idrogeno alimentate a metanolo. Facendo affidamento principalmente sull'energia solare e integrandola con celle a combustibile a idrogeno durante l'inverno, la soluzione raggiunge una disponibilità di energia del 100%, garantendo una fornitura di energia ininterrotta per il sito di telecomunicazioni ­ e quindi servizi di comunicazione perfetti per i residenti di aree remote, oltre a eliminare le preoccupazioni relative a interruzioni della connettività nella rete globale.

La soluzione green si distingue per la minima impronta di carbonio. La combinazione di energia solare e celle a combustibile a idrogeno alimentate a metanolo produce come sottoprodotti solo acqua e una quantità minima di anidride carbonica. Ciò non solo riduce le emissioni di carbonio, ma si allinea anche agli elevati standard di sviluppo sostenibile stabiliti dal governo e dalle imprese tedesche. Adottando questa soluzione, Telefónica Germany dimostra il suo impegno nei confronti della responsabilità ambientale e si impone come esempio per altre aziende nel settore delle telecomunicazioni.

Inoltre, la soluzione sfrutta la produzione di idrogeno a metanolo all'interno del modulo , eliminando così i rischi associati allo stoccaggio e al trasporto dell'idrogeno e dimostrandosi più sicura e più rispettosa dell'ambiente rispetto alle tradizionali celle a combustibile a idrogeno. Supportata da questa fornitura energetica affidabile e sicura, Telefónica Germany offre eccellenti servizi di comunicazione senza compromettere la sicurezza o la sostenibilità del sito pilota.

La soluzione green di ZTE può essere estesa ad altri operatori europei, contribuendo all'obiettivo a livello di settore delle zero emissioni di carbonio. Condividendo la propria esperienza, ZTE si impegna a guidare il settore delle telecomunicazioni verso un futuro più verde e più sostenibile.

ZTE è costantemente impegnata nello sviluppo di innovazioni per le emissioni zero di carbonio. L'azienda esplorerà attivamente nuovi e diversi scenari applicativi in collaborazione con i suoi partner, apportando un contributo sostanziale sia alla società che all'ambiente.

Informazioni su Telefónica Germania: O2 Telefónica è un fornitore leader di servizi completi di telecomunicazioni per consumatori e clienti aziendali. Il portafoglio del marchio principale O2 e di vari marchi secondari e partner comprende non solo la telefonia tradizionale e le connessioni Internet, ma anche servizi digitali innovativi nel campo dell'Internet of Things e dell'analisi dei dati. Nelle comunicazioni mobili, O2 Telefónica serve più di 45 milioni di linee mobili (incluso M2M ­ al 31 dicembre 2023). Nessun altro operatore di rete collega più persone in Germania. La rete mobile pluripremiata e ad alte prestazioni dell'azienda raggiunge oltre il 99% della popolazione. Nella rete fissa, O2 Telefónica offre ai suoi clienti la più grande diversità tecnologica e disponibilità geografica di qualsiasi altro operatore in Germania. Telefónica Deutschland Holding AG è quotata alla Borsa di Francoforte dal 2012. Nell'anno fiscale 2023, l'azienda ha generato un fatturato di 8,6 miliardi di euro con circa 7.500 dipendenti. La maggioranza della società è di proprietà del gruppo spagnolo di telecomunicazioni Telefónica S.A., con sede a Madrid, uno dei più grandi gruppi di telecomunicazioni al mondo.

INFORMAZIONI SU ZTE:

ZTE contribuisce a connettere il mondo con un'innovazione continua per un futuro migliore. L'azienda fornisce tecnologie innovative e soluzioni integrate; il suo portafoglio comprende tutte le serie di prodotti wireless, wireline, dispositivi e servizi di telecomunicazione professionali. Servendo oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE si dedica alla creazione di un ecosistema digitale e intelligente, consentendo la connettività e la fiducia ovunque. ZTE è quotata sia alla Borsa di Hong Kong che a quella di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SEGUIRE L'AZIENDA SU:Facebook www.facebook.com/ZTECorpTwitter www.twitter.com/ZTEPressLinkedIn www.linkedin.com/company/zteYouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

DOMANDE DEI MEDIA:ZTE Corporation ComunicazioniEmail: ZTE.press.release@zte.com. cn

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-presenta-una-soluzione-innovativa-green-per-la-comunicazione-a-zero-emissioni-di-carbonio-per-telefonica-germany-302077141.html