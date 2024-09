ZTE rafforza l'impegno nel promuovere un futuro digitale sostenibile per tutti al Summit of the Future delle Nazioni Unite

Summer Chen, vicepresidente di ZTE, è stata invitata a tenere un discorso programmatico all'evento SDG Digital A Digital Future for All presso la sede delle Nazioni Unite

ZTE ribadisce il suo forte impegno nel promuovere una connettività globale significativa e la trasformazione digitale e nell'accelerare i progressi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

NEW YORK, 27 settembre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato di recente che Summer Chen, Vicepresidente di ZTE, è stata invitata a partecipare a SDG Digital e ha tenuto un discorso programmatico in occasione dell'evento A Digital Future for All, presso la sede delle Nazioni Uniti. Nel suo discorso, Chen ha condiviso gli sforzi globali di ZTE per sfruttare le tecnologie digitali per la protezione della biodiversità e ha espresso il forte impegno dell'azienda nel promuovere la connettività globale e la trasformazione digitale, promuovendo attivamente iniziative in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

A Digital Future for All è il percorso con focus sul digitale degli action days del Summit of the Future. Convocato dall'OSET (l'ufficio dell'incaricato speciale per la tecnologia), dall'ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), ha portato tutte le parti coinvoltead assumere impegni lungimiranti per impiegare le tecnologie digitali per un futuro più sostenibile, inclusivo e responsabile.

Nel suo discorso, Summer Chen ha sottolineato che ZTE, in collaborazione con il Parco nazionale di Sanjiangyuan, la filiale di China Mobile Qinghai e China Tower, ha affrontato condizioni naturali estreme e sfide tecniche per offrire una soluzione di telecomunicazioni completa per la riserva naturale di Kekexili, caratterizzata da tecnologia microwave ad alta capacità, stazioni base e copertura a lunga distanza. Questa iniziativa ha creato con successo la prima stazione base 5G presso la stazione di protezione del lago Zhuonai, consentendo il monitoraggio in tempo reale delle nascite delle antilopi tibetane e migliorando la comunicazione per i guardiani in ambienti complessi. Questo progresso apre anche nuove possibilità per la futura tutela ambientale, il monitoraggioambientale, le spedizioni scientifiche e la gestione innovativa delle aree protette.

"ZTE è attivamente impegnata in iniziative di protezione della biodiversità in tutto il mondo", ha affermato Chen. "In Austria abbiamo collaborato con Drei Austria e IoT40 al progetto 5G Bee-o-Meter per aumentare la sopravvivenza delle api. Nella provincia cinese dello Sichuan abbiamo lanciato Panda's Coming, la prima applicazione di messaggistica 5G al mondo per la protezione dei panda, per sostenere la tutela dell'habitat e il lavoro quotidiano delle guardie forestali. Inoltre, in qualità di uno dei primi ITU P2C Champions, ZTE si impegna a promuovere la trasformazione digitale e una connettività significativa nei paesi meno sviluppati (LDC), nei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare (LLDC) e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo (SIDS), contribuendo a colmare il divario digitale globale.

Summer Chen ha preso parte anche alla cerimonia di premiazione SDG Digital GameChangers e alla sessione SDG Digital Debrief Session": Moving the Mission Forward durante le quali ha ulteriormente condiviso le iniziative di ZTE alla guida della trasformazione digitale a livello mondiale. Un'iniziativa degna di nota è la recente collaborazione di ZTE con Orange Liberia per il completamento del suo primo progetto di rete rurale, Enhance Rural Area. Questo progetto ha creato 128 siti ecologici rurali in Liberia, offrendo alla popolazione locale servizi di rete a basso costo, facili da implementare e rispettosi dell'ambiente (alimentati ad energia solare), risolvendo in modo efficace i problemi di connettività nelle aree remote in cui le soluzioni di rete convenzionali hanno fallito. Di conseguenza, oltre 580.000 utenti rurali beneficiano ora di servizi digitali, finanziari ed energetici migliorati, gettando solide basi per il futuro digitale della Liberia e dell'Africa nel suo complesso.

In qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e della Global Electronics Sustainability Initiative (GeSI), ZTE resta fedele alla propria visione "Abilitare connettività e fiducia ovunque". L'azienda si impegna a colmare il divario digitale globale sostenendo il principio della tecnologia per tutti e promuovendo le innovazioni digitali, contribuendo così a dare nuovo slancio al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

DOMANDE DEI MEDIAZTE CorporationComunicazioniEmail: ZTE.press.release@zte.com.cn

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-rafforza-limpegno-nel-promuovere-un-futuro-digitale-sostenibile-per-tutti-al-summit-of-the-future-delle-nazioni-unite-302261017.html