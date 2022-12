Immediapress/La Grotta e Il Natale – il rupestre a Natale

La Magia del Natale tra allestimenti e narrazioni

“GRAVINA si RACCONTA” ancora una volta non ha deluso le aspettative. Sold out tutte le date. Partecipanti da ogni provincia della Puglia ed una importante presenza di presenze da diverse regioni italiane, in visita a Gravina in Puglia che hanno approfittato dell’iniziativa per scoprire un lato nobile e folkloristico della città. I suoi anfratti più suggestivi, la magia dell’habitat rupestre nel periodo natalizio, e la grande novità di quest’anno. Un nuovo tour dedicato interamente al “Rupestre e al Natale”. Un connubio affascinante per raccontare per la prima volta un viaggio nella storia che conduce direttamente alle nostre origini antiche. Una tradizione del Natale declinata e sviscerata per accogliere e stupire. La Magia del Natale rivive nei vicoli tra allestimenti e narrazioni. Un inedito, e natalizio, fil rouge: la vita in grotta e l’architettura rupestre, la grotta del miracolo natalizio e la grotta dell’uomo comune in un intreccio di fede, civiltà contadina e significati alla ricerca della natività. Accompagnati da guida autorizzata, i visitatori si lasceranno coinvolgere in suggestioni prettamente natalizie senza tralasciare la natura dei nostri luoghi. Un racconto antropologico celebrando il Natale. Domenica 18 dicembre, venerdì 6 domenica 8 gennaio sarà “LA GROTTA e IL NATALE – il rupestre a Natale”. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. “GRAVINA SI RACCONTA” è la proposta progettuale relativa all’Avviso anno 2022 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco, approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione Puglia. Nel Calendario Eventi pubblicato sul sito https://www.prolocogravina.it/ tutte le informazioni circa la modalità di partecipazione ed iscrizione.

