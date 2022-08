Immigrazione e elezioni, Casarini: "Salvini e Meloni sciacalli"

"Il blocco navale? Mi pare che l'unico blocco sia quello mentale della Meloni... E' sempre la solita storia, la stessa solfa ripetuta ormai da anni. Propaganda pura da parte di Salvini e Meloni, che continuano a fare campagna elettorale sulla pelle delle persone". Così Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, commenta con l'Adnkronos l'ipotesi rilanciata dalla leader di FdI, Giorgia Meloni. Dopo giorni di stop dovuti al mare mosso e al forte vento, lo scorso weekend a Lampedusa sono ripresi gli approdi: 50 solo sabato, un vero e proprio record per la più grande delle Pelagie, dove l'hotstpot è tornato rapidamente a riempirsi oltre misura con 1.400 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti.

"Questo immaginario dell'invasione è costruito ad arte per fare marketing elettorale - puntualizza Casarini -. Lo dicono da Lampedusa, lo dice il sindaco, i pescatori e gli operatori sanitari che operano sull'isola. Ma questi signori (Salvini e Meloni, ndr) hanno questo vizio: non si occupano dei problemi reali, ma di quelli dei loro partiti. Il loro unico interesse è conquistare il potere. Io, invece, gioisco per tutti gli uomini, le donne e i bambini che sono stati soccorsi e salvati, strappati alla morte nel Mediterraneo a differenza di decine di migliaia di altri fratelli e sorelle che in quel mare, nel tentativo di attraversarlo, hanno perso la vita".

E l'ipotesi del blocco navale rilanciato dalla stessa Meloni? "Il 19 marzo del 2019 l'allora ministro Salvini ha tentato di bloccare fuori da Lampedusa, con un pattugliatore militare, la Mare Jonio dopo un'operazione di soccorso e con i naufraghi a bordo nonostante battessimo bandiera italiana. Ovviamente non abbiamo obbedito a un simile ordine e siamo entrati in porto perché quando una legge è ingiusta è giusto disobbedire . Il tempo ci ha dato ragione, siamo stati assolti da tutte le accuse...".

Un errore per Casarini anche i decreti Sicurezza di Salvini. "Sono stati il disastro più grande, in termini di regolarizzazione, accoglienza e integrazione, oltre a non garantire per nulla la sicurezza nel nostro Paese - avverte il capomissione di Mediterranea -. E' sotto gli occhi di tutti che questo signore è pericoloso, non solo per le cose che fa ma soprattutto perché è uno che non è capace. Quella di Salvini e di Meloni è pura propaganda, che incita e fomenta l'odio, ma dal punto di vista concreto questi signori non risolveranno mai niente. Oggi, invece di gioire per le vite salvate dalla flotta civile, dalla nostra Guardia costiera e dalla Guardia di finanza, fanno gli sciacalli... anche sui vivi". (di Rossana Lo Castro)