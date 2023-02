Immobili, tassi d'interesse tema caldo per compravendite e prezzi

Un mercato immobiliare forte ma con un raffreddamento rispetto al 2022, con un -15% sul numero di compravendite per città come Roma e Milano. Questa, in sintesi, la situazione che dobbiamo aspettarci per l’anno appena iniziato secondo le stime di Century 21 Italia in relazione al mercato immobiliare del nostro Paese. Sul calo delle compravendite di immobili il Ceo Marco Tilesi sottolinea che "l'anno scorso è stato un anno record per quanto riguarda il numero delle compravendite, anche più del 2021 quando le compravendite erano 'drogate' dall’aggregato delle transazioni non effettuate nel 2020 a causa del lockdown".

"Un 2022 che ha tenuto, insomma, cedendo a una leggera flessione solo nell’ultimo trimestre dell’anno. Ecco, possiamo dire - continua Tilesi - che il 2023 sarà molto più simile all’ultimo trimestre dell’anno scorso che al resto del 2022". Un anno forte, dunque, quello appena iniziato, ma meno del precedente secondo gli analisti italiani del brand globale di Real estate. Per quanto riguarda i prezzi, invece, ci sarà un incremento generale, ovviamente non uguale in tutte le zone d’Italia. A Milano, ad esempio, si andrà verso una stabilizzazione dei prezzi, mentre i costi degli immobili aumenteranno in quelle città che hanno più potenziale di crescita, come ad esempio Roma. I

In ogni caso, l’incremento dei prezzi sarà evidente e questo è dovuto, spiega Tilesi, "al fatto che i proprietari di immobili tenderanno a vendere con meno facilità, come effetto della necessità di allocare liquidità". "È chiaro che la questione dei tassi d’interesse è un tema caldo che dobbiamo tenere sotto controllo - dice Tilesi - c’è stata una fiammata e ora c’è da capire che direzione prenderà la cosa". E oltre ai tassi per gli analisti italiani di Century 21 l'altro tema caldo è l'efficientamento energetico.