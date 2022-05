'Impacchettato' balcone Palazzo Chigi per caduta calcinacci

Diventato celebre per l'esultanza dei ministri M5S quando, nel settembre 2018, il primo governo Conte diede il via libera ai fondi per il reddito di cittadinanza, il balcone dell'ingresso principale di Palazzo Chigi -affaccio su piazza Colonna- è stato messo in sicurezza a causa della caduta di calcinacci. Un grande telone bianco copre ora la struttura, da dove continuano a sventolare la bandiera italiana e quella europea.