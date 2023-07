Impatto delle associazioni pazienti sul Ssn: ecco il primo report nazionale - Segui la DIRETTA il 13 luglio dalle 11

L’appuntamento per scoprire il valore sociale indiscusso, ma poco noto, che le associazioni pazienti offrono al Servizio sanitario e al Paese, è fissato per giovedì 13 luglio alle 11 in presenza, a Milano, e via streaming. Nel corso dell’evento verranno presentati, dai protagonisti, i dati del report ‘Valorizzazione della rete dei volontari Alleati per la salute’ che misura, per la prima volta, il contributo del terzo settore alla salute pubblica e al Paese. Ideato da Europa Donna Italia, associazione del primo Board di Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it) portale di informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, il progetto ha visto il coinvolgimento, in questa fase pilota, altre 4 associazioni del board - Ail, Apmarr, Aisc e Uniamo - e il supporto metodologico di Pwc. La diretta dell’evento di presentazione del report viene trasmesso giovedì 13 luglio alle 11 sui canali social Adnkronos.

All’evento parteciperanno: Rosanna D’Antona, presidente Europa Donna; Pino Toro, Presidente Nazionale Ail– Associazione nazionale contro leucemie, dei linfomi e del mieloma; Maria Rosaria Di Somma, Consigliera Aisc- Associazione italiana scompensati cardiaci; Italia Agresta, Vicepresidente Apmarr - Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo- Federazione italiana malattie rare; Manuela Tamburo De Bella, Dirigente Agenas; Gaia Giussani, Partner PwC Italia e Valentino Confalone, Country president di Novartis in Italia.