Impeachment Trump, articolo al Senato

L'articolo dell'impeachment contro Donald Trump è stato inviato dalla Camera al Senato, dove l'inizio del secondo procedimento contro l'ex presidente è fissato per l'8 febbraio. Trump è accusato di "incitamento all'insurrezione" per l'attacco del 6 gennaio scorso al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori. Trump "ha minacciato l'integrità del sistema democratico, e interferito con la pacifica transizione del potere" mettendo in pericolo il Congresso. L'articolo è stato letto in Senato poco dopo le 19 ora locale, l'una di notte in Italia.