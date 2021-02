Impeachment, Trump: "Verità ha vinto, ora al lavoro"

(Adnkronos)

Donald Trump incassa l'assoluzione nel processo per impeachment e rilancia al grido di 'Maga', Make America Great Again. "Il nostro storico, patriottico e bel movimento per rendere l'America di nuovo grande è appena iniziato. Nei mesi a venire, ho molto da condividere con voi, e non vedo l'ora di proseguire il nostro incredibile viaggio per riportare l'America alla grandezza per tutto il nostro popolo", dice l'ex presidente dopo il voto del Senato che ha sancito il suo proscioglimento dalle accuse legate all'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio.

“Voglio prima di tutto ringraziare il mio team di legali ed altri per il loro lavoro instancabile nel sostenere la giustizia e difendere la verità", ha affermato. "I miei più profondi ringraziamenti anche a tutti i senatori degli Stati Uniti e membri del Congresso che si sono levati coraggiosamente a difesa della costituzione che tutti riveriamo e per i sacri principi legali che sono al cuore del nostro paese".

Trump ha quindi condannato il processo a suo carico come "un'altra fase della più grande caccia alle streghe nella storia del nostro paese".