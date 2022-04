Impegno e formazione per il futuro dell’autismo

La Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il 2 aprile, ogni anno è l’occasione per accendere i riflettori sulla condizione e sul futuro di chi vive l’autismo.

L’Associazione Dalla Luna, attiva a Bari per il supporto alle persone autistiche e in tutta Italia con la formazione di professionisti dell’Analisi del comportamento, dopo aver dato vita a un’Academy di cucina, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “L’unica differenza è che siamo uguali”.

I bambini e i ragazzi autistici desiderano coltivare relazioni, viaggiare, studiare, lavorare, ovvero diventare grandi, proprio come chiunque altro.

Questi passaggi di vita, che per molti sono ovvi, per loro sono, però, ancora difficili da raggiungere, perché incontrano limitazioni nell’accedere a occasioni di socializzazione, a continuare gli studi, ad entrare nel mondo del lavoro, a trovare condizioni di viaggio accessibili in base alle loro esigenze.

Per ottenere un cambiamento è necessario l’impegno di tutti, istituzioni, scuola, aziende e comunità.

Primi fra tutti, psicoterapeuti, educatori e insegnanti devono saper trovare risposte innovative e adeguate per ogni persona autistica. Dalla Luna propone diverse occasioni di formazione, tra corsi ABA base e corsi specialistici online per prepararsi al meglio.

In particolare, si terrà a Bari e online a giugno il convegno ABA Experience, l’appuntamento con l’aggiornamento scientifico sull’Analisi del comportamento.

Contatti: https://www.dallaluna.it/