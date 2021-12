Imperial Capital apre una società europea autorizzata a Milano, Italia, per condurre attività a livello europeo e nomina Julien Sida come proprio CEO

LOS ANGELES, Dec. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imperial Capital Group, LLC ("Imperial Capital") ha annunciato che la sua affiliata, Imperial Capital (International) LLP ("Imperial Capital International"), ha completato il processo di transizione della sua filiale di Milano in una consociata autorizzata durante la fine del periodo di transizione Brexit in cui è cessato il passporting tra il Regno Unito e gli stati SEE. La nuova entità è costituita con la denominazione di Imperial Capital SIM S.p.A. ("Imperial Capital SIM") e ha ricevuto l'autorizzazione dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia per operare come società di investimento in Italia e relativo passporting in altri Paesi europei. L'obiettivo di Imperial Capital è di rendere Imperial Capital SIM il centro trainante per i suoi servizi nell'Europa continentale attraverso un'espansione del suo modello di attività esistente. La sede di Milano si trova in Via Torino, 49 – 20123 Milano.

Inoltre, Imperial Capital ha nominato Julien Sida CEO di Imperial Capital SIM. Sida, che si trasferisce da Imperial Capital International, è entrato in Imperial Capital nel 2015 come amministratore delegato nel gruppo High Yield Sales a Londra prima di trasferirsi a Milano. In precedenza, il sig. Sida era in Credit Sales presso KNG Securities, GFI Group e Deutsche Bank. Il signor Sida ha conseguito un B.S. presso la Skema Business School.

"La SIM di Milano dimostra un'evoluzione chiave del nostro franchising europeo, basandosi sul successo della nostra operazione londinese e sfruttando la significativa esperienza e le relazioni di vendita di crediti di Julien. Ci aiuterà a servire meglio i nostri clienti istituzionali europei ed evidenzia il nostro impegno a servire la comunità degli investitori e il nostro impegno a lungo termine per l'Europa", ha affermato Brian Robertson, direttore di Imperial Capital International in Europa.

"La capacità di adattamento di Imperial è uno dei nostri maggiori punti di forza come azienda", ha affermato Julien Sida, CEO di Imperial Capital SIM. "Il mantenimento di una piattaforma globale di vendita e scambio globale ci consentirà di espanderci a Milano mentre cerchiamo di assumere talenti chiave che potrebbero essere spostati per la loro attuale incapacità di servire il continente dopo la Brexit".

Informazioni su Imperial Capital SIM S.p.A.

Imperial Capital SIM S.p.A con sede a Milano, Italia è una controllata autorizzata di Imperial Capital. Imperial Capital SIM S.p.A opera nel mercato italiano e ci consente il passporting in altre giurisdizioni dell'UE dopo la Brexit. Ci dedichiamo a mantenere una presenza europea e a sviluppare il nostro franchising internazionale.Imperial Capital SIM S.p.A è regolamentata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e dalla Banca d'Italia.

Per maggiori informazioni su Imperial SIM S.p.A. contattare:Julien Sida+ 44 (0) 207 650 5431jsida@imperialcapital.com

Informazioni su Imperial Capital (International), LLP

Imperial Capital International, fondata nel 2011, è un'affiliata di Imperial Capital, LLC con un ufficio nel centro di Londra. A complemento dell'attuale franchise di vendita e trading di crediti aziendali di Imperial Capital, Imperial Capital International ha ampliato il franchising di Imperial Capital nel SEE. I nostri professionisti con sede nel Regno Unito si concentrano sull'intero spettro del credito e dispongono di esperienza nelle funzioni di vendita, trading, analisi del credito e supporto. Forniamo trading completo in più valute.

Per maggiori informazioni su Imperial Capital (International), LLP, contattare:Emma McClintock+ 44 (0) 207 650 5429emcclintock@imperialcapital.com

Informazioni su Imperial Capital, LLC

Imperial Capital, LLC è una banca di investimento a servizio completo che offre una piattaforma integrata in modo univoco di servizi completi per investitori istituzionali e società di medie dimensioni. Offriamo servizi sofisticati di vendita e negoziazione a investitori istituzionali e un'ampia gamma di servizi di consulenza per l'investment banking, mercati dei capitali e servizi di ristrutturazione a clienti aziendali di medie dimensioni. Insieme alla nostra ricerca proprietaria e all'analisi delle vendite e del trading desk, forniamo analisi degli investimenti attraverso la struttura del capitale di un emittente, inclusi prestiti bancari, titoli di debito, mercato del capitale ibrido/bancario (tramite il nostro Framework ELP), azioni post-riorganizzazione, crediti in situazioni speciali e azioni quotate e non quotate. La nostra piattaforma di servizi completa e integrata, l'esperienza nella struttura del capitale globale e la profonda conoscenza del settore industriale ci consentono di fornire ai clienti idee guidate dalla ricerca, servizi di consulenza superiori ed esecuzione di operazioni commerciali. Siamo rapidi nell'individuare le opportunità in qualsiasi condizione di mercato e abbiamo una comprovata esperienza nell'offrire soluzioni creative e proprietarie ai nostri clienti. Imperial Capital, LLC dispone di tre attività principali: Investment Banking, Institutional Sales & Trading e Institutional Research. Ulteriori informazioni su Imperial Capital, LLC sono disponibili su www.imperialcapital.com.

Per maggiori informazioni su Imperial Capital, contattare:Mark Martis+1 310 246 3674mmartis@imperialcapital.com