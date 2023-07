Impermeabilizzazioni DI.VIS: le iniezioni di resine contro le infiltrazioni d'acqua

Monza e Brianza, 20/06/2023 - Le iniezioni di resine per combattere le infiltrazioni di acqua offrono un'opportunità immediata per risolvere il problema. Vengono impiegate resine specifiche, chiamate resine idroespansive idroreattive, che aumentano di volume quando sono a contatto con l'acqua. Per eseguire queste iniezioni, è necessario praticare dei fori utilizzando un trapano professionale, mirando alle zone in cui si verifica l'infiltrazione.

Successivamente, vengono installate delle valvole di non ritorno nei fori. Una volta che queste valvole sono collegate a una pompa per iniezioni, la resina idroespansiva idroreattiva può essere iniettata e raggiungere tutte le aree interne che causano l'umidità. Non appena entra in contatto con l'acqua, la resina idroespansiva aumenta di volume e si espande fino a venti volte in pochi secondi. Inoltre, diventa impermeabile. Di conseguenza, una volta che tutti gli spazi sono bloccati, l'acqua smette immediatamente di passare dall'origine del problema, garantendo risultati duraturi e permanenti nel tempo.

Ambiti di utilizzo delle iniezioni di resine

Le iniezioni di resine offrono una soluzione efficace per impermeabilizzare diversi tipi di ambienti e prevenire le infiltrazioni di acqua. La scelta di utilizzare le iniezioni di resine dipende dalle caratteristiche del materiale in cui vengono effettuate, i professionisti valutano attentamente la composizione del materiale e le condizioni specifiche dell'ambiente al fine di determinare quali resine sono più adatte in base al rapporto di espansione.

È importante sottolineare che le iniezioni di resine non possono essere utilizzate su tutti i tipi di materiali in caso di infiltrazioni di acqua, ma solo in situazioni specifiche. Vediamo quindi quali sono queste circostanze particolari.

Quando usare le iniezioni di resine

Le iniezioni di resine sono particolarmente utili per affrontare situazioni come le crepe nel cemento, poiché consentono di fermare le infiltrazioni d'acqua e risolvere problemi legati all'umidità. Lo stesso vale per le solette in calcestruzzo, i giunti in cemento armato, i mattoni pieni e i predalles. Inoltre, è importante menzionare anche le superfici in pietra, il laterizio e le murature, così come i pavimenti in cemento e i giunti di dilatazione, che possono beneficiare dell'applicazione di iniezioni di resine.

I fattori che determinano le infiltrazioni di acqua

Negli ambienti che abbiamo appena citato, sono due i fattori principali che determinano le infiltrazioni di acqua: l’umidità di risalita capillare e le infiltrazioni dirette. L’acqua piovana offre un classico esempio di infiltrazione diretta di acqua.

Per quanto riguarda l’umidità di risalita capillare, invece, non si può che fare riferimento alle acque stagnanti che si trovano nel sottosuolo: tali acque, che sono a contatto diretto con le fondamenta degli edifici, a causa della capillarità del materiale risalgono in verticale lungo delle pareti. È così, quindi, che l’umidità può arrivare fino ai piani superiori scorrendo lungo i capillari delle pareti verticali.

La versatilità delle iniezioni di resina

Queste, dunque, sono le ragioni che sono tipicamente alla base delle infiltrazioni di acqua. Alla luce del gran numero di materiali per i quali tale tecnica di impermeabilizzazione si può applicare, risulta evidente che sono tanti gli ambiti di utilizzo. In presenza di infiltrazioni di acqua che riguardano un soffitto, un pavimento o una parete, le iniezioni di resina idroespansiva costituiscono la soluzione più efficace, sia per la sua rapidità, sia per gli effetti permanenti che ne derivano. E, in più, è un rimedio non invasivo grazie a cui è possibile risolvere numerosi problemi di infiltrazioni, umidità e venute di acqua, in cantine o in altri ambienti. Una volta identificati i punti nei quali devono essere realizzati i fori, si può procedere connettendo la pompa da iniezione e le valvole. La quantità di iniezioni che vengono effettuate cambia in base a quanto è lungo il percorso compiuto dall’infiltrazione a partire dalla sua origine.

