Impianti eolici off-shore fonti rinnovabili. Pubblicato Vademecum per autorizzazione unica

L’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevede che il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica adotti e pubblichi un vademecum relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti off-shore da fonti rinnovabili. In attuazione della norma, la Direzione generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi ha adottato, con decreto direttoriale dell’11 marzo 2025, il Vademecum riguardante gli impianti eolici off-shore individuando il contenuto minimo per la presentazione dell’istanza ai fini dell’avvio del procedimento autorizzativo.

Gli impianti off-shore oggetto del presente vademecum rientrano tra le opere soggette a valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Scarica il Vademecum pubblicato e vai alla pagina MASE dedicata per scaricare la modulistica.