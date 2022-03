Import export: l'andamento della bilancia commerciale italiana

Dopo la pandemia è arrivata la guerra. Per il settore import/export si è aperta una nuova fase di grande incertezza e limitazioni che inevitabilmente avranno ripercussioni economiche sugli scambi commerciali. Infatti, negli ultimi giorni si stanno susseguendo le sanzioni da parte di molti Paesi nei confronti della Russia, misure che vanno a impattare sull'import export di diversi settori e quindi sulla bilancia commerciale degli Stati.

Ma qual è la situazione reale dell'import export italiano? Adnkronos ed Expleo forniscono un quadro d'insieme osservando i flussi di importazione ed esportazione sulla base dei dati di Coeweb – Istat, il sistema informativo dedicato alle statistiche del commercio con l'estero.

Dall'analisi dei dati degli ultimi dieci anni emergono alcune indicazioni principali:

-L'Italia esporta più di quello che importa

-La Germania è il nostro principale partner europeo per scambi commerciali

-Importiamo dalla Russia principalmente prodotti e fonti energetiche

-Otto regioni italiane su venti, nel 2021, hanno registrato una bilancia commerciale negativa

Prima di entrare nell'analisi dei dati statistici, ricordiamo alcuni concetti fondamentali. Il saldo tra esportazioni e importazioni di uno Stato è definito come bilancia commerciale. Il saldo della bilancia commerciale è fondamentale per indicare la solidità e la ricchezza di un Paese, oltre ad esprimere il livello di attrattività che i prodotti o i servizi hanno nei confronti degli altri Paesi. Nonostante ciò, non è detto che un saldo positivo nella bilancia commerciale sia favorevole, ma anzi può indicare, per esempio, l'incapacità di valutare l'effettiva domanda interna.

L'analisi dei flussi di importazione ed esportazione prende in considerazione la Classificazione Standard del Commercio Internazionale (CTCI), che distingue diverse categorie di prodotti.