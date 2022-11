Imprenditori Canapa Italia, l’associazione presenta il nuovo Consiglio Direttivo

in collaborazione con Wonder Channel

Settore ormai consolidato nella filiera produttiva italiana, quello della canapa industriale si sta organizzando sempre di più per dar voce alle principali aziende che fanno parte della filiera. Il 13 Novembre 2022, con la nomina del nuovo Presidente - Raffaele Desiante - e del Consiglio Direttivo, composto da alcuni tra i principali imprenditori del settore - Forin Nicola, Giametta Andrea, Porfidia Simone, Troian Guglielmo, Ziliani Paolo - l’ ICI , l’associazione italiana imprenditori canapa Italia, ha subito chiarito quali saranno le prossime sfide da affrontare: un lavoro di concerto tra le realtà imprenditoriali, per ottenere maggiore rappresentatività nelle sedi istituzionali locali e nazionali.

“Unità e rappresentatività sono due fattori indispensabili affinché la nostra associazione possa contribuire, presso le istituzioni, a prendere decisioni giuste per il bene comune”, ha dichiarato Raffaele Desiante, ponendo l’accento sulla necessità di incrementare l’impegno di tutti gli operatori del comparto. “Oggi più che mai abbiamo bisogno di aumentare gli sforzi per instaurare un rapporto di interazione e interlocuzione con le forze che governano la nostra nazione. Per far si che questo possa accadere, è determinante che le aziende che operano nel settore della canapa industriale partecipino alla nostra associazione di categoria”, ha aggiunto il Presidente durante il discorso di apertura del triennio 2022-2025, aprendo l’iscrizione a tutte le realtà imprenditoriali coinvolte nella filiera.

Costituita nel 2019, l’ICI è stata fondata con lo scopo di riunire, rappresentare e tutelare gli interessi e i diritti degli operatori del settore della canapa industriale: produttori, trasformatori, distributori e rivenditori. Considerando la portata del settore produttivo della canapa sativa, infatti, era fondamentale che venisse rappresentato da un soggetto unico, in grado di attivare un confronto reale e serio con le istituzioni di riferimento in materia. Fin da subito, l’associazione è stata invitata a partecipare al “Tavolo tecnico di filiera della Canapa" istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 9385830 del 17 dicembre 2020, come stakeholder.

Tra i compiti dell’associazione ci sono la consulenza, che comprende il supporto legale, amministrativo e commerciale, la creazione di una rete di stakeholder formata da imprenditori agricoli, trasformatori e venditori di canapa e derivati, la tutela e la rappresentanza. Solo un’associazione compatta e ben strutturata, infatti, può riuscire a ottenere la credibilità per farsi ascoltare dalle istituzioni. È importante sottolineare che l’associazione è stata fondata senza scopo di lucro e può avere durata illimitata nel tempo.

Nel discorso tenuto in seguito alla sua elezione, Raffaele Desiante, oltre a ringraziare i soci per la conferma nel ruolo di Presidente dell’ICI, ha ribadito il suo impegno a spendersi nella ricerca di ulteriori opportunità di crescita e di riconoscimento di fronte agli organi istituzionali. L’importanza economica del settore, come voce di bilancio attiva dello stato, è ormai innegabile e le parole pronunciate dal presidente del consiglio l’on. Giorgia Meloni durante il discorso per la fiducia alla Camera - “Chi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto ed agevolato, non vessato e guardato con sospetto” - fanno ben sperare.

Raffaele Desiante, proprietario di Crystalweed, così come gli altri imprenditori iscritti all’associazione ICI, si batte da anni per il riconoscimento da parte delle istituzioni del potenziale economico legato allo sviluppo della cannabis industriale. Crescita che non può prescindere da un dialogo costante con la compagine governativa e parlamentare.

Durante l’assemblea annuale dei soci dell’associazione ICI, Desiante ha anche espresso il bisogno di una normativa chiara per le diverse destinazioni d’uso della canapa, proprio come è avvenuto in altri paesi, ciò “permetterebbe allo stato di avere maggior controllo sulla filiera, tutelare maggiormente il consumatore, oltre ad attirare investitori come accaduto in tanti paesi dell’occidente come USA, Canada, Svizzera, Germania”.

Quello che auspica il nuovo Presidente, invitando gli operatori del settore ad unirsi all’associazione, è che l’ICI si ponga sempre più come un interlocutore privilegiato per le istituzioni. Ma, soprattutto, che diventi un “punto di riferimento per gli associati e per tutti gli operatori di questo settore”.

Attualmente, gli imprenditori della canapa industriale devono rispondere ad una legge che percepiscono come incompleta e farraginosa, a causa della quale si pone un freno pesante alla crescita economica del settore e della nazione.

La sfida che intende affrontare l’ICI è di unire le realtà imprenditoriali virtuose della filiera all’interno dell’associazione, per dare vita ad “un nuovo soggetto sociale, realmente apolitico”. Tutto ciò senza trascurare nessuno step della filiera, dunque dando attenzione alle aziende produttrici dall’alto contenuto tecnologico e professionale, impiegate nella trasformazione e nelle coltivazioni indoor, così come a quelle che si dedicano alla commercializzazione dei prodotti. Proprio queste ultime, tra l’altro, sono quelle che si interfacciano di più con il consumatore, ma che risentono maggiormente della mancanza di chiarezza a livello normativo.

Il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Associazione ICI saranno in carica per i prossimi tre anni, ossia dal 2022 al 2025, quando si dovrà provvedere al rinnovo delle cariche.