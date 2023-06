Impresa Edile Erim, Velletri: “Il valore delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 nel settore delle costruzioni”

Efficacia ed efficienza dell’organizzazione aziendale ottimizzando la qualità del prodotto edilizio nel rispetto dell’ambiente

Velletri, 7 giugno 2023 - Il settore delle costruzioni si trova davanti a sfide importanti dovute alla sua posizione di prima linea sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del Paese. I sistemi di gestione e gli standard per le certificazioni aziendali sono diventati tasselli fondamentali per tutte le aziende edili che vogliono ottimizzare l’efficienza e l’efficacia sia dei processi produttivi che l’attenzione verso temi emergenti quali sicurezza e ambiente.

“I sistemi di certificazione della qualità ISO 9001 e ISO 14001 svolgono un ruolo fondante nel comparto delle costruzioni, un ambito in continua evoluzione che si evolve seguendo nuovi trend di comfort abitativo, sempre più raffinati e green”, afferma Alberto Marcelli, Direttore Tecnico responsabile della Erim S.r.l di Velletri. “Per questo occorre andare verso un approccio integrato, cioè verso l’integrazione tra norme di sistema, requisiti energetici, vivibilità, sostenibilità sociale ed ambientale. Migliorare l'assetto del comparto edilizio è possibile, oltreché necessario, percorrendo la strada dell’innovazione che generi qualità dei processi e funzionalità delle opere edilizie. Si può dire che questa convergenza riguarda tre aspetti essenziali: il ruolo centrale del cliente, l’ottimizzazione dei processi aziendali, l’attivazione di tutti gli attori coinvolti in un impegno condiviso per la qualità del prodotto nel rispetto dell’ambiente”.

Erim di Velletri, grazie ad un background pluriennale nel settore, è garanzia di qualità per la costruzione di edifici civili, commerciali ed industriali. L’azienda romana è specializzata nella restaurazione e recupero di costruzioni già in essere. I servizi di ristrutturazione mirano tanto al recupero di strutture edilizie civili quanto alla valorizzazione di antiche opere architettoniche che sono sotto il controllo del Ministero dei Beni Culturali. Tra le Istituzioni pubbliche che si sono affidate all’impresa edile romana sono presenti: il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa oltre che la già citata Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per cui la società ha curato molteplici ed importanti recuperi.

“Il valore economico del prodotto edilizio non risiede unicamente nel costo del costruito, ma anche e soprattutto in un processo progettuale fatto di qualità e conoscenza, oltreché di innovazione”, sottolinea Marcelli. “Implementare i sistemi di gestione e certificarsi è funzionale per migliorare la produttività aziendale e per raggiungere la piena soddisfazione dei clienti, sempre più attenti ed esigenti, e per adeguarsi all’evolversi delle normative sull’ambiente e sulla sicurezza sul lavoro”.

L’impresa edile Erim utilizza tecnologie all’avanguardia, prassi di lavoro innovative e materiali Hi-Tech, tanto per gli elementi strutturali quanto per quelli impiantistici. Attraverso una consolidata rete di collaboratori esterni, costituita da un pool di imprese specializzate nei diversi settori dell’edilizia e dell’impiantistica, è in grado di offrire prestazioni di ristrutturazione sia di interni che di esterni ‘chiavi in mano’, curando anche la realizzazione degli impianti elettrici, termoidraulici, anti intrusione, telefonici e di condizionamento.

Contatti:

https://www.erimcostruzioni.com