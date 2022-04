Imprese, A-Road sceglie le nuove scale-up per round Serie A

Dopo il grande successo del primo batch, A-Road, il programma d’élite di accelerazione e fundraising di Growth Capital, annuncia le nuove scale-up selezionate per il secondo batch che affronteranno un percorso di crescita e mentoring per arrivare rapidamente al round Serie A. Si tratta di Freedome, Paydo, Tundr e Yocabè. Il programma ha una durata di sei mesi e conta sul contributo di un team di alto profilo di Top Ceo & Mentors, su consulenze 1-1 offerte da aziende partner e professionisti selezionati, massimi esperti nel loro settore di riferimento, su un investimento iniziale fino a 500.000 euro e sul supporto al fundraising per il round di serie A di Growth Capital.

Freedome è il marketplace che aggrega esperienze outdoor sul territorio italiano. Fondato nel 2019 da Manuel Siclari e Michele Mezzanzanica, l’obiettivo è quello di permettere agli appassionati di prenotare le migliori attività offerte dal territorio Italiano, in modo sicuro e intuitivo. Le scaleup scelte sono PayDo, una FinTech B2B nata a fine 2016 da un’idea di Donato Vadruccio, che ha sviluppato una suite di servizi a supporto di Banche, Istituti di Pagamento e Corporate di tutta Europa con l’obiettivo di innovare l’esperienza di incasso e pagamento con applicazioni P2P, B2B, B2C e C2B. Tundr invece è un sistema innovativo di gestione del welfare e della mobilità aziendale, fondato nel 2021 da Jules-Arthur Sastre, Tundr ha lanciato un prodotto che unisce tecnologia e green mobility: TundrMove®, la prima smart card all-in-one rivolta alle aziende per gestire tutte le spese relative alla mobilità dei dipendenti. Nel pool c'è anche Yocabè, la piattaforma per le vendite online dei brand sui marketplace fondata nel 2016 da Vito Perrone, Lorenzo Ciglioni ed Andrea Mariotti. Grazie all'infrastruttura tecnologica e logistica integrate, qualsiasi azienda può vendere sui marketplace facilmente, con investimenti minimi e tramite un’unica integrazione.

Fabio Mondini de Focatiis, founder & Ceo di Growth Capital, in occasione dell’evento di kick-off del secondo batch di A-Road ospitato presso la sede di Legance di Milano, ha ringraziato "i mentor e i partner del programma, gli imprenditori e gli investitori che hanno reso un successo il primo batch di A-Road". "Questa iniziativa - ha detto- è un esempio di come sempre più attori di riferimento del settore stiano dando il proprio contributo nell’accrescere e innovare un ecosistema in grande fermento. I risultati consolidati delle cinque realtà del primo batch sono ottimi e siamo convinti che potranno in futuro dare un contributo importante al sistema Paese". "Ci aspettiamo gli stessi notevoli risultati anche dalle scale-up selezionate in questo secondo batch" ha aggiunto infine il fondatore e Ceo di Growth Capital.