Imprese, Acampora (Assonautica): "Scrivere Piano triennale del mare con Ministero"

"Avere oggi un ministero per l'Economia del mare significa dare forza a tutto ciò che in questi anni ha messo in campo il sistema camerale. Uniamo tutte le forze per contribuire con il ministro Musumeci al Piano triennale del mare". A dirlo Giovanni Acampora, presidente Assonautica italiana intervenendo agli Stati generali delle camere di commercio sull’Economia del Mare. "Assonautica - spiega - svolge un ruolo di facilitatore in un rapporto istituzionale di dialogo con le istituzioni e quindi possiamo lavorare insieme".

"La formazione dei marittimi - sottolinea - la tutela della bandiera italiana la valorizzazione del patrimonio costiero e marittimo sono temi su cui dobbiamo ragionare; oltre al progetto delle reti del mare. Al fianco del ministero noi garantiamo il nostro impegno per lavorare insieme per scrivere insieme un Piano triennale del mare".

"Lo scorso anno - ricorda - da Gaeta è partito un progetto rispondendo a una sfida lanciata dall'Unione europea per passare da un'economia blu ad un'economia blu sostenibile".