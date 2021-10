Imprese: Business Awards a Singapore, premiate tre aziende italiane

Nell’ambito della 12°edizione del ICCS Business Award, premio alle eccellenze italiane organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS) il 14 ottobre scorso sono state premiate tre aziende italiane: Intercos - principale fornitore globale e azienda innovativa dell'industria cosmetica, la Petrone Group Asia Pacific, gruppo attivo nella logistica farmaceutica e presente in Asia dal 2012, che nel corso del 2021 ha aperto un nuovo deposito a Singapore, e Lanp Srl, una startup innovativa fondata da Luca Nestola e Alberto Villa, azienda italiana ma che vanta una presenza internazionale con sedi in Asia e in America Latina. La Lanp si è aggiudicata il premio Best Italian Start Up in Singapore.

“Lanp è una nuova realtà con pochi anni di vita, sin dall’inizio abbiamo capito le opportunità che poteva offrire il mercato asiatico e Singapore quale ruolo di leadership dell’Area per il mondo IoT - ha dichiarato Alberto Villa, co-fondatore e CFO di Lanp Srl. Abbiamo trovato eco immediato anche grazie a Singapore Tourism Board che attraverso un programma di accelerazione promosso da Ravel Innovation ci ha messo in contatto con importanti realtà locali. Siamo onorati del riconoscimento ricevuto e di essere in grado di esportare tecnologia Made in Italy a Singapore”. Attiva nel settore ICT e provider di soluzioni IOT e di intelligenza artificiale, Lanp è stata premiata per la sua capacità di esportare i suoi sistemi tecnologici fino a Singapore.

“Iniziative come questa, in un contesto come Singapore che è un vero e proprio laboratorio di innovazione a livello globale” ha detto l’Ambasciatore a Singapore Mario Vattani nell’aprire l’evento, “ci permettono di raccontare le esperienze di successo e il potenziale delle aziende italiane in settori che sono ogni giorno citati come le sfide del futuro, come quello digitale. E ci danno anche occasione di incoraggiare altri nostri imprenditori, anche i più giovani, a guardare all’Asia come mercato di grande opportunità”

Il Presidente della ICCS Alberto Martinelli ha dal canto suo ricordato come “da 30 anni la Camera ha aiutato con successo aziende italiane ad insediarsi a Singapore e da qui ad avere accesso alla regione del Sud Est asiatico”.