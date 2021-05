Imprese, Di Amato (Maire Tecnimont): 'Riforme vero tema, problema su autorizzazioni'

"Il vero tema oggi è quello delle riforme. Oggi abbiamo un problema enorme che riguarda le autorizzazioni: un gruppo come il nostro realizza miliardi di lavori in 30 mesi in giro per il mondo, e non riusciamo a farlo nel nostro Paese perché il problema grosso sono gli iter autorizzativi, tra gli 8 e i 10 anni per rilasciare un'autorizzazione su un'infrastruttura energetica. Io sono convinto e spero che questa squadra di governo sia in grado di fare queste riforme". Così Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont, in occasione della presentazione del libro "Che cos'è l'economia circolare" di Emanuele Bompan (Edizioni Ambiente).